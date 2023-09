In campo Juventus-Lazio 1-0 LIVE

In campo Juventus-Lazio 1-0 DIRETTA

All'Allianz Stadium i padroni di casa, imbattuti dopo tre giornate con due successi e un pareggio, proveranno a restare sulla scia di Milan e Inter, impegnate tra di loro, mentre la Lazio (reduce dalla grande vittoria di Napoli) deve confermare che il doppio ko di inizio stagione è stato solo un incidente di percorso. Juve-Lazio è anche Massimiliano Allegri contro Maurizio Sarri: da una parte il pragmatismo, dall'altra l'attenzione per un gioco divertente. Entrambi toscani, i due tecnici si sono affrontati in carriera 18 volte: Allegri conduce con 10 successi, poi 4 pareggi e 4 vittorie di Sarri.

L'ultima sfida, la gara di ritorno dell'anno scorso, sorrise al tecnico biancoceleste (2-1, in gol Milinkovic e Zaccagni). L'asso serbo non c'è più, è rimasto invece il talentuoso esterno offensivo, il cui agente Giuffredi si è lamentato qualche giorno fa per il mancato rinnovo del suo assistito (il contratto scade nel 2025). Beghe contrattuali a parte, Zaccagni sarà titolarissimo nell'attacco biancoceleste a fianco di Felipe Anderson e Immobile. Mentre il brasiliano non ha mai segnato alla Juve in carriera, il capitano ha realizzato 6 gol contro i bianconeri; se segnasse oggi, sarebbe il primo giocatore di sempre del calcio italiano a quota 100 gol in trasferta. Il tridente sarà supportato da una mediana composta da Luis Alberto, Cataldi e Mattéo Guendouzi: il francese parte in vantaggio sull'altro acquisto estivo, Daichi Kamada. Difesa senza sorprese, con la linea Marusic-Casale-Romagnoli-Hysaj schierata davanti a Provedel; nessun assente in casa Lazio, né per squalifica né per infortunio. Dopo aver affrontato il Napoli, Sarri incontra un'altra squadra del suo passato: mentre l'esperienza sotto al Vesuvio fu indimenticabile, l'annata 2019-20 (l'unica in bianconero), anche se conclusa dal tricolore non rimane la sua migliore, funestata dallo scoppio della pandemia.

In casa bianconera alcune indicazioni arrivano dallo stesso Allegri, con Chiesa che "ha buone probabilità di partire dal primo minuto". Poi c'è Cambiaso che può spostarsi a destra al posto di Weah, Kostic che troverebbe posto sulla corsia mancina e i giovani Fagioli e Miretti che si sfidano per completare il centrocampo con Locatelli e Rabiot. In difesa, invece, Gatti è in risalita nel ballottaggio con Alex Sandro, mentre Danilo e Bremer sono intoccabili. E proprio l'ex Toro ha parlato del momento dei bianconeri: "Abbiamo iniziato bene con l'Udinese, si è vista subito una squadra diversa - ha dichiarato nell'intervista rilasciata al giornalista Andersinho Marques - e ci stiamo allenando tanto: speriamo di fare meglio dell'anno scorso".

