Qualificazioni Euro 2024: a Skopje alle 20:45 Macedonia del Nord-Italia 0-0 DIRETTA



21' gran sinistro di Tonali sul palo

18' Pericolosi i macedoni con Miovski, Donnarumma non avrebbe potuto nulla sul colpo di testa

16' Prima azione veramente insidiosa degli azzurri: con Cristante che sfiora la porta avversaria con un colpo di testa.

Un 4-3-3 con Immobile al centro dell'attacco, la fascia di capitano al braccio, e Politano-Zaccagni sugli esterni. La prima Italia di Luciano Spalletti conferma le indicazioni della vigilia: a Skopje contro la Macedonia del Nord, nella partita di esordio del ct che vale come qualificazione a Euro 2024, la formazione ufficializzata dall'Uefa schiera l'Italia con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo e Dimarco terzini, la coppia Bastoni-Mancini al centro della difesa, e a centrocampo Cristante regista con Barella a destra e Tonali a sinistra.



L'Europeo 2020 è lontano, quello del 2024 tutto da conquistare. Parte da Skopje, capitale della Macedonia del Nord, il cammino della nuova Italia di Luciano Spalletti. Poco diversa negli uomini da quella di Roberto Mancini, il tempo dirà quanto differente nell'anima. Intanto, però, gli azzurri presi per mano dal nuovo ct solo pochi giorni fa, dopo l'improvvido addio dal predecessore dimissionario, hanno l'obbligo del risultato, perché in testa al girone c'è già l'Inghilterra che a Napoli ha battuto gli azzurri, e il secondo posto non si può lasciar sfuggire di mano. Un avversario che rimanda alle "ferite" di cui parla il neo ct, quelle che "vanno risanate" per un'Italia "dalla storia importantissima alle spalle". Con la Macedonia del nord, che ha tagliato fuori gli azzurri dai mondiali in Qatar Spalletti sa che non si può sbagliare: "Sopra ogni altra cosa c'è un comportamento da tenere per tutta la partita che non ci faccia mai sentire vittime e che ci porti alla ricerca di quello che abbiamo parlato durante gli allenamenti. Poi si spera che il risultato ne sia la conseguenza, anche se a volte nel calcio succede l'opposto" dice l'allenatore toscano.

