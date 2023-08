Zaniolo all'Aston Villa, la Roma spinge per Zapata

Niente SAMARDZIC per l'Inter, Lazio vicina a LLORIS (MAXIMIANO andrà all'Almeria), la Roma insiste per ZAPATA, DE KETELAERE è dell'Atalanta, mentre ZANIOLO è in Inghilterra dove giocherà in Premier con l'Aston Villa. Intanto la Juventus cerca di chiudere positivamente la trattativa con il Sassuolo per BERARDI, che si è deciso ad accettare il trasferimento in bianconero. Ma la sua attuale società chiede 20 milioni cash, senza l'inserimento di contropartite tecniche, mentre invece la Juve vorrebbe mandare in Emilia ILING JUNIOR.

La Fiorentina segue la vicenda perché anche lei interessata al n.10 del Sassuolo.

Sono molte le storie di calciomercato che hanno movimentato la giornata, in cui la Lazio ha ufficializzato l'arrivo di ROVELLA (nulla di certo, invece, su Luca PELLEGRINI) e ARNAUTOVIC ha firmato per l'Inter. Per sostuire l'austriaco il Bologna, che ha ceduto SCHOUTEN al Psv Eindhoven, ha contattato il Benfica per il croato MUSA, un attaccante che ricorda il connazionale ex Juve Mario Mandzukic. L'Empoli ha ufficializzato l'arrivo di CANCELLIERI dalla Lazio, mentre per il Verona c'è da segnalare un doppio colpo, con l'arrivo in gialloblù FOLORUNSHO e BOETIUS, quest'ultimo centrocampista 29enne svincolatosi dall'Hertha Berlino. Il Milan cerca un difensore e si è saputo di un deciso interessamento per PELLEGRINO, 21enne argentino del Platense che piace anche alla Sampdoria ed era tenuto osservazione da Roberto Mancini perché ha anche il passaporto italiano.

Preso il giamaicano STEWART, la Salernitana non si è fermata e ha preso un'altra punta, ovvero il nigeriano classe 2001 IKWUEMESI, che arriverà a titolo definitivo dagli sloveni dell'NK Celje e firmerà un contratto quinquennale. Ora il ds dei campani De Sanctis cercherà di stringere con la Juve per NICOLUSSI CAVIGLIA. Dalla Spagna danno ormai per fatto l'arrivo al Sassuolo del centrocampista serbo RACIC. 25enne del Valencia che l'anno prossimo ha giocato in prestito nel Braga.

L'arrivo di NEYMAR all'Al Hilal ha fatto tramontare un'ipotesi a cui la dirigenza del club saudita stava lavorando da alcuni giorni, quella di prendere VLAHOVIC dalla Juventus. Diventa quindi sempre più probabile che l'attaccante serbo rimanga in bianconero, a meno che non torni a essere calda la pista LUKAKU, come si augura il tecnico Max Allegri.

Ultimo tentativo della Roma con il Santos per MARCOS LEONARDO: La società giallorossa ha fatto una nuova, e definitiva, offerta che con i bonus supera i 20 milioni di euro e ora siamo alle ore decisive, con il giocatore che spinge per partire e il 'Peixe' che invece non vorrebbe cederlo ma deve dare alla Roma una risposta definitiva.

Infine il Frosinone, che insiste con il Napoli per avere GAETANO e ha chiesto SOULE' alla Juventus.



