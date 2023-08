Ganna d'argento nella cronometro nei Mondiali ciclismo

Filippo Ganna ha conquistato la medaglia d'argento nella cronometro individuale maschile su strada ai Mondiali di ciclismo a Glasgow. L'oro è stato vinto dal belga Remco Evenepoel.



L'azzurro, campione iridato 2020 e 2021 delle specialità, l'anno scorso in Australia era rimasto fuori dal podio. In questi Mondiali ha vinto l'oro nella prova a inseguimento individuale su pista. A Sterling, ha chiuso la sua prova con il tempo di 55'31'51', mentre il belga si è imposto in 55'19''23. la medaglia di bronzo è andata al britannico Joshua Tarling.



"Nessuna delusione. Certo quei 12 secondi di distacco bruciano, ma ci sta con un campione come Remco. Lui ha fatto una super, super crono, recuperando molto tra il primo e il secondo intermedio. Ma Filippo ha fatto un'ottima prestazione". Così il ct degli azzurri, Marco Velo, ha commentato ai microfoni di Raisport il risultato della cronometro dei Mondiali di ciclismo su strada.

