L'Inter insiste per Scamacca, Castrovilli al Bournemouth

E' vicino a sbloccarsi il passaggio di Gianluca SCAMACCA all'Inter. Il West Ham ha infatti individuato in Italia il sostituto che cercava. Si tratta di M'Bala NZOLA, attaccante del retrocesso Spezia. Sulla punta angolana ha chiesto informazioni anche la Fiorentina, interessa a lui per sostituire CABRAL. Intanto lascia i colori viola Gaetano CASTROVILLI. Il centrocampista va al Bournemouth e già domani firmerà un contratto fino al 2028 a tre milioni a stagione, il doppio di quanto prendeva a Firenze. La Fiorentina incassa 12 milioni di euro più uno di bonus. Per rimpiazzare Castrovilli riprende quota la candidatura dello svincolato Roberto PEREYRA, in scadenza con l'Udinese.

La Roma, sempre in cerca di un attaccante, vuole Marcos LEONARDO. Il Santos avrebbe accettato l'offerta dei giallorossi da 10 milioni più bonus (con i quali si arriva a oltre 18), ma non c'è intesa tra i due club sulle modalità di pagamento.

Possono tirare un sospiro di sollievo i tifosi del Napoli: per sostituire MBAPPE', dato ormai per certo al Real Madrid, il Paris SG ha scelto il portoghese Goncalo RAMOS, 22enne di proprietà del Benfica, mollando quindi la pista che portava a Victor OSIMHEN. Sfumata invece la trattativa per il centrale di difesa Kevin DANSO. L'austriaco ha rinnovato con il Lens (che in un video ironizza sul fallito inseguimento del Napoli al difensore centrale). Ecco perché ora il club campione d'Italia guarda in Brasile. L'ultimo nome è quello di Murillo Santiago COSTA DOS SANTOS, 21enne del Corinthians.

Si muove l'Atalanta e Charles DE KETELAERE potrebbe arrivare presto a Bergamo. Il belga, centrocampista mai sbocciato al Milan, può cambiare maglia per tre milioni di euro per il prestito oneroso e diritto di riscatto da esercitare nel giugno del 2024 fissato a quota 23. A questo punto manca solo l'ok del giocatore.

In casa Lazio è rientrata la protesta di Luis ALBERTO per il ritardo nel rinnovo del contratto. Sarri ha detto sì all'arrivo dall'Eintracht Francoforte dello svincolato Daichi KAMADA, già a Roma per le visite mediche, e di Gustav ISAKSEN, ma non sembra disposto a cedere sul primo nome sulla lista in cabina di regia, ovvero Samuele RICCI. Ma il Torino ritiene ancora troppo bassa l'offerta di 20 milioni più due di bonus ed insiste con la richiesta di 25 milioni in un'unica tranche.

Alla Fiorentina sono giorni decisivi per Josip SUTALO. Dopo il passaggio del preliminare di Champions League, infatti, la Dinamo Zagabria ha aperto alla cessione del difensore classe 2000, sul quale c'è però da battere la concorrenza dell'Ajax. Josip avrebbe però manifestato il desiderio di giocare in Serie A. La Dinamo continua a chiedere tra i 18 e i 20 milioni. Nei radar viola anche l'attaccante Lucas BELTRAN, argentino del River Plate, seguito anche dal ct azzurro Mancini. Su di lui c'è una clausola rescissoria di 20 milioni di euro.



