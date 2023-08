Calcio: vittoria di prestigio, la Juve batte 3-1 il Real

La Juventus chiude la tournée negli States con una vittoria di lusso. I bianconeri infatti hanno superato nella notte il Real Madrid con un netto 3-1, il modo migliore per Massimiliano Allegri per salutare l'America e rientrare sotto la Mole. E anche i marcatori, per un motivo o per l'altro, hanno un sapore particolare: ad aprire è stato Kean, che cerca sempre la consacrazione, poi c'è stato il primo gol di Weah con la sua nuova maglia, infine il sigillo dell'uomo più chiacchierato. E' Dusan Vlahovic infatti a chiudere i conti e a mostrare la sua maglietta con il numero 9 come esultanza, proprio in questi giorni durante i quali si parla tanto di un possibile scambio con il Chelsea tra lui e Lukaku. Nella ripresa la Juve ha sofferto un po' il ritorno del Real Madrid, ma il gol di Vinicius non ha turbato particolarmente le certezze dei bianconeri. Così, dopo la vittoria ai rigori contro il Milan, ecco il 3-1 di prestigio contro i Blancos che lascia soddisfatto Allegri: "Abbiamo finito bene questo periodo di lavoro - ha detto il tecnico - contro una squadra molto forte, che ha grande tecnica e altrettanta fisicità: abbiamo giocato bene i primi 25 minuti aggredendo in avanti, poi è normale che loro abbiano preso il sopravvento e noi abbiamo patito un po' l'umidità". Contro il Real si è respirata l'aria della Champions: "Purtroppo siamo fuori dalle coppe europee nonostante ci siamo piazzati terzi e avremmo avuto il diritto di partecipare alla Champions League - dice Allegri in vista della prossima stagione - e dobbiamo farne a meno: saremo più concentrati sul campionato per fare in modo di poter partecipare di nuovo alla coppa più importante nel 2024-25".

A prendersi gli applausi sono i due padroni di casa: "McKennie ha fatto una buona partita e sono molto contento, Weah era un po' più stanco però è un ragazzo che ha buone qualità e che sarà molto utile "i complimenti per i due americani. Ora la squadra rientrerà in Italia e proseguirà la preparazione alla Continassa: i prossimi appuntamenti sono il 9 agosto, con la seduta a porte aperte davanti ai tifosi allo Stadium, e il 12 agosto, con il test a Cesena contro l'Atalanta.



