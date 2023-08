Scamacca verso l'Inter, la Roma vira su Marcos Leonardo

E' sempre l'Inter, a livello italiano, la principale protagonista del calciomercato, visto che il Milan, al top finora, ora lavora soprattutto in uscita (KRUNIC avrebbe già l'accordo con il Fenerbahce). Così la dirigenza nerazzurra continua a trattare per un portiere e per l'attaccante chiesto da Inzaghi. Nel primo caso il nome caldo è sempre quello di SOMMER, ma il Bayern deve ancora trovare un 'dodicesimo', mentre per la punta Inzaghi vorrebbe MORATA, per il quale all'Atletico Madrid sono stati offerti 15 milioni, ma la soluzione più probabile rimane SCAMACCA: la coppia Marotta-Ausilio potrebbe spingersi fino a 25 milioni più bonus per avvicinare la cifra richiesta dal West Ham, che ha rifiutato i 22 proposti dalla società nerazzurra.

Morata e Scamacca erano gli obiettivi della Roma, che però ora sembra orientata sul talento del Santos MARCOS LEONARDO, nelle settimane scorse accostato alla Lazio. Il Santos ha confermato di aver ricevuto una prima offerta ufficiale da parte della Roma per l'attaccante Marcos Leonardo, ma di averla respinto non considerandola congrua al valore del giocatore. Secondo quanto riferiscono i media del gruppo Globo, il club della capitale italiana avrebbe offerto 8 milioni di euro più bonus, pagabili a partire da dicembre, cifra ritenuta troppo bassa per il valore del giocatore, 20 anni, titolare indiscusso del 'Peixe' e autore di 14 gol in 30 partite giocate quest'anno con la sua squadra. Nello scorso anno solare, invece, Marcos Leonardo era stato il miglior marcatore del Santos, con 21 reti. Da parte del club dello stato di San Paolo, viene fatto notare, ci sarà chiusura assoluta se questa offerta non verrà alzata, e a questo proposito dal Brasile non ci sono conferme alle voci secondo cui la Roma l'avrebbe portata a 10 milioni più 5 di bonus. All'operazione sta lavorando anche l'agente Rafaela Pimenta, la stessa che vorrebbe portare Mario Balotelli, altro suo assistito, al Flamengo.

Mourinho però, a proposito di Marcos Leonardo, avrebbe fatto presente che preferirebbe un giocatore più esperto, e per questo c'è stato un contatto con il Bologna per ARNAUTOVIC, considerato però incedibile dal tecnico rossoblù Thiago Motta. Per il centrocampo a Trigoria si punta sempre sul prestito di RENATO SANCHES dal Psg, mentre in uscita gli elementi da piazzare sono sempre KARSDORP e IBANEZ, per il quale però non ci sono proposte all'altezza delle aspettative economiche dei giallorossi. Inoltre Mourinho avrebbe fatto presente di non gradire la cessione di Ibanez.

Sull'altra sponda del Tevere, quella biancoceleste, sfumato SOW che è andato al Siviglia, il presidente Lotito ha piazzato un colpo in entrata prendendo l'esterno offensivo danese ISAKSEN, 22enne del Midtjylland, che Sarri ha preferito a KARLSSON dell'Az Alkmaar. Il costo dell'operazione è 10 milioni di euro più alcuni bonus, mentre il giocatore firmerà un contatto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Ora, dopo questo acquisto, dalla Lazio potrebbe partire CANCELLIERI, per il quale c'è un forte interessamento da parte dell'Empoli. Il prossimo acquisto della Lazio potrebbe essere il giapponese KAMADA, che si è svincolato dall'Eintracht e vorrebbe venire in Italia. Intanto è sfumato oil russo ZACHARYAN, che è andato in Francia allo Strasburgo.

Si muove anche la Fiorentina, che tratta con il Manchester United la cessione di AMRABAT, per 35 milioni. Intanto è arrivato il difensore colombiano YERRY MINA, che sembrava destinato alla Saudi League e invece ha scelto la Viola. Domani le visite mediche prima di firmare il contratto con la Fiorentina: arriva a parametro zero essendosi appena svincolato dall'Everton.



Il Bari sta tentando di riprendersi Sebastiano ESPOSITO dall'Inter, mentre il dg del Sassuolo Carnevali definisce "una battuta" la frase detta ieri da BERARDI ("non so se resto"). Il Torino insiste per PRAET, per il quale il Leicester chiede 3 milioni. Il Napoli ha allungato fno al 2028 il contratto di RASPADORI e cerca SUTALO per la difesa, mentre ha messo in stand by la richiesta del Frosinone per GAETANO e ZERBIN (Garcia vuole più tempo per valutarli). Infine il tormentone LUKAKU: Juventus e Chelsea continuano a lavorare per lo scambio con VLAHOVIC, ma il club londinese non è pienamente convinto perché la Juve vorrebbe 30 milioni di euro come conguaglio. In ogni caso il discorso va avanti.



