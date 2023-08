Danilo D'Ambrosio è un giocatore del Monza

Ora è ufficiale, Danilo D'Ambrosio è un nuovo giocatore del Monza. Lo ha reso noto il club brianzolo, con una nota. Il difensore, che si è svincolato dall'Inter dopo la conclusione del contratto, ha firmato "un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni", come reso noto dal Monza.

"Sono felicissimo di questa scelta. Ho detto subito sì perché mi è bastata una chiamata di Galliani, è la storia del calcio: mi ha parlato del progetto. Poi ho affrontato il Monza lo scorso anno, ho parlato con Palladino e mi sono piaciute subito le sue idee e la sua voglia di far giocare bene la squadra". Sono le prime parole di Danilo D'Ambrosio da giocatore del Monza, dopo l'annuncio della firma con il club brianzolo. "L'Inter è la squadra che tifiamo in famiglia, ma sono un professionista e sono pronto a questa nuova avventura. Se c'è rammarico? Le righe del mio post parlavano chiaro: speravo di chiudere all'Inter. Così non è stato, ma non porto rabbia: sono grato alla vita e per quanto vissuto all'Inter", ha proseguito.

"Europa? Prima di tutto col Monza bisogna salvarsi, poi saranno tutti punti guadagnati. Ho parlato con Gagliardini, Ranocchia e Sensi: mi hanno tutti fatto capire che il Monza è una realtà reale. C'è voglia di stupire: chi se ne occupa è la storia del calcio, niente altro da dire. Se segno all'Inter esulto? Non ero pronto a questa domanda: io sono un professionista, a Inter-Monza farò di tutto per vincere con la mia squadra", ha concluso D'Ambrosio.

