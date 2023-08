Milano-Cortina 2026, sindaco: 'La pista di bob? Si può fare in tempo'

Il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, è fiducioso sul fatto che l'assegnazione dei lavori per la nuova pista di bob per le Olimpiadi 2026 avverrà nei tempi previsti. "Certo - dice - la gara d'appalto andata deserta non ci voleva. Ma ho fiducia nel lavori che sta portando avanti la struttura commissariale per le opere. Avevamo previsto tra fine agosto e settembre. Andato deserto il bando, ora si potrà andare ad una assegnazione diretta".

Lorenzi ricorda che è già successo recentemente che un bando per un'altra delle infrastrutture funzionali ai Giochi - un parcheggio multipiano in Largo Poste, in città - andasse deserto. "Ma lo abbiamo rimodulato, ed è stato assegnato", conclude.



