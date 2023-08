Mercato: Inter su Scamacca, Osimhen tra Napoli e Arabia

L'imminente trasferimento di KANE al Bayern Monaco, quello concluso di HOJLUND al Manchester United e i 140 milioni di euro che l'Al Hilal sarebbe pronto a offrire al Napoli per OSIMHEN fanno capire che al centro del calciomercato ci sono sempre gli attaccanti. E non è finita qui, perché la Juventus non ha affatto rinunciato a LUKAKU che, da parte sua, ha già l'accordo con i bianconeri. Ma per cederlo il Chelsea chiede 40 milioni ed esclude che il belga possa ripartire in prestito. In ogni caso, bisognerà che prima la Vecchia Signora riesca a cedere VLAHOVIC. Chi sta per lasciare Vinovo è ZAKARIA, conteso da Lipsia e West Ham.



Intanto il ds della Roma Tiago Pinto è pronto a volare a Londra per cercare di chiudere positivamente la trattativa per SCAMACCA (l'alternativa è DAKA del Leicester), anche se sull'attaccante del West Ham ora c'è anche l'Inter (ha offerto 22 milioni per un trasferimento a titolo definitivo) non più convinto che ci sia la possibilità di prendere MORATA. I nerazzurri faranno anche un ultimo tentativo per BALOGUN, cercando di prendere un trequartista, ruolo per il quale è stato individuato SAMARDZIC dell'Udinese, con cui si sta portando avanti il discorso. Voci dall'Inghilterra riferiscono che un paio di club della Premier sono interessati a BARELLA, ma per ora non vi sono sviluppi.

Intanto in casa Lazio è tempo di vertici di mercato, perché Sarri si sarebbe lamentato dell'immobilismo della società. Un nome caldo è ancora quello di SOW, centrocampista dell'Eintracht Francoforte. La Lazio lo aveva praticamente preso ma poi tutto era stato messo in stand by per via delle titubanze dello svizzero, che preferirebbe andare al Siviglia. Ma l'Eintracht preferisce l'offerta biancoceleste, di 11 milioni più 2 di bonus, mentre gli andalusi non sono andati oltre i 9 più 3 di bonus. Ma i vicecampioni d'Italia non vogliono fermarsi qui, perché serve anche un esterno basso sinistro e c'è sempre il discorso con la Juve per Luca PELLEGRINI. Accantonato il discorso su HUDSON ODOI per i dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore, ora si punta su KARLSSON dell'Az Alkmaar. E' stato offerto il giapponese KAMADA, attualmente svincolato.



Dall'Arabia Saudita insistono per avere IMMOBILE, al quale è stata recapitata una nuova proposta, questa volta di 25 milioni a stagione per un triennale. Ma non ci sono proposte alla Lazio per il cartellino (il bomber ha un contratto fino 2025) e quindi non ci sono sviluppi, almeno per ora.

In casa Milan c'è stato l'addio a REBIC, con l'ufficializzazione del suo passaggio al Besiktas (che ai rossoneri ha chiesto anche MESSIAS), ed è imminente l'arrivo di MUSAH, centrocampista del Valencia. A Monza è il giorno di D'AMBROSIO, che ha accettato l'offerta di un contratto annuale con rinnovo automatico per un'altra stagione in caso di salvezza. Dal Brasile, per l'attacco dei brianzoli, torna d'attualità il nome di PEDRO, in uscita dal Flamengo. Il Sassuolo ha accontentato MULDUR, che voleva tornare in Turchia, e lo ha ceduto al Fenerbahce, mentre la Fiorentina, in attesa di cedere AMRABAT al Manchester United per 35 milioni, ha chiuso l'acquisto del centrocampista argentino INFANTINO del Rosario Central per 4 milioni di euro. Questo giocatore, ventenne, è uno degli oriundi seguiti con grande attenzione da Roberto Mancini per un possibile futuro azzurro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA