Niente medaglia per l'Ucraina di Olga Kharlan nella gara a squadre di sciabola femminile ai Mondiali di scherma in corso a Milano. Dopo la squalifica per il mancato saluto alla russa Anna Smirnova al termine della sfida nell'individuale e la conseguente riammissione, Kharlan insieme alle compagne è uscita sconfitta nella finale per il bronzo contro la Corea del Sud, che ha conquistato il terzo posto con una vittoria netta per 45-32.

