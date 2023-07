F1: Verstappen vince il gp del Belgio, Leclerc è terzo

L'olandese Max Verstappen, al volante di una Red Bull, ha vinto il Gp del Belgio di F1 a Spa. Al secondo posto il compagno di team, il messicano Sergio Perez, terzo il monegasco Charles Leclerc, su Ferrari. Per Verstappen quella di oggi è la 45/a vittoria in carriera.

Al quarto posto si è classificato il pluricampione del mondo Lewis Hamilton, britannico della Mercedes, quinto l'altro ex iridato Fernando Alonso, al volante di un'Aston Martin, che ha preceduto George Russell con l'altra Mercedes. Settimo Lando Norris su McLaren. Quanto all'altra Ferrari, quella dello spagnolo Carlos Sainz jr, si è ritirato al 23/o giro.

"Vinco da qualsiasi posizione? Mi piace, è un bello spot per me. All'inizio l'importante era sopravvivere in curva 1. Ho visto che c'erano tante battaglie serrate davanti a me e ho capito che dovevo stare indietro e cercare di tenermi sul sicuro. Poi quando ho potuto fare il mio passo è stata ancora una volta una gara molto piacevole". Max Verstappen festeggia l'ennesimo gp vinto (in Belgio) di una stagione che è sempre più un monologo: il campione della Red Bull, partito più indietro, è riuscito ancora una volta a tagliare il traguardo davanti a tutti. "Non abbiamo preso rischi eccessivi da quel momento fino alla fine - sottolinea l'olandese -. Eau Rouge? Sì, lì ho avuto uno spavento e quelle sono le curve peggiore per averlo. Erano giri complicati, perché stava piovendo, ma non si riusciva a capire quanto. Sono andato di traverso ma per fortuna non è successo nulla. In quelle curve è sempre meglio che non succeda nulla".

Leclerc: 'Il passo migliora, ma la Red Bull è sempre davanti'

"Il weekend è stato piuttosto positivo da parte nostra in termini di passo. Ovviamente la gara è andata bene per me, ma è un peccato per Carlos (sainz ndr). Avevamo un bel passo e questo è positivo. Se guardiamo alla Red Bull però c'è ancora tanto da fare da parte nostra, soprattutto in termini di passo gara". Charles Leclerc chiude sul podio la prima parte del mondiale faticoso per la Ferrari: il pilota monegasco, terzo a Spa, cerca di vedere i lati positivi. "Per il degrado e per tutti gli altri aspetti loro sono ancora parecchio avanti - dice Leclerc commentando il dominio delle Red Bull e di Max Verstappen -. Sono stato sorpreso dal buon passo, pensavamo di andare più veloci a Budapest. Qui abbiamo ottimizzato il lavoro e ottenuto un risultato decente. In gara ci manca ancora qualcosa, loro spingono mentre noi dobbiamo gestire la gomma. Bello finire con una nota positiva, ma non possiamo essere soddisfatti, la strada è ancora lunga".

Vasseur: 'Non siamo campioni oggi, non eravamo falliti prima'

"E' stato un buon week end, peccato per Carlos Sainz". È il bilancio di Frederic Vasseur, team principal dopo il Gp del Belgio. "Abbiamo mostrato un buon passo, con gomme secche e sul bagnato, nel giro e in gara. Certo, per i piloti così così... Ma non siamo campioni oggi come non eravamo dei falliti prima", ha aggiunto a Sky. Parlando del ritiro di Sainz, ha spiegato come in avvio "c'è stato un contatto con Piastri, noi lo abbiamo lasciato in pista sperando in una bandiera rossa per mettere a posto la vettura, ma non è andata così". Ora il Mondiale va in pausa. "Due settimane di stop sono utili: facciamo un passo alla volta, un po' di vacanza e poi pensiamo a Zandvort, e solo dopo a Monza. Ripeto, il passo è buono ma dobbiamo aggiustare alcuni dettagli. Siamo consapevoli che Verstappen è ancora lontano".

