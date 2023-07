La Juventus e Romelu Lukaku sembrano più lontani, almeno a sentire la voce del belga. "Non credo che l'affare si farà" ha risposto l'attaccante a un tifoso nel video che sta facendo il giro dei social. All'ex interista viene anche chiesto di non dire "Forza Juve", pronta la risposta di Big Rom: "No, mai".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA