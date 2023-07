Mondiali di nuoto: Sjoestroem e Ledecky mattatrici, Quadarella fuori dal podio

Due ori e un record del mondo nello stesso giorno, anzi nel giro di 10 minuti o poco più: è l'incredibile giornata di Sarah Sjoestroem ai Mondiali di nuoto. La svedese ha prima vinto l'oro dei 50 farfalla, confermandosi per la quinta volta mondiale di fila, poi e' scesa in acqua nella piscina di Fukuoka nella finale dei 50 stile libero e ha vinto un altro oro, stabilendo anche il nuovo record mondiale: 23''61, sei centesimi meno del precedente record che le apparteneva.

Chiude quarta Simona Quadarella nella finale degli 800 stile libero. L'oro va ad una super Katie Ledecky: la statunitense in 8'08''87 ha preceduto la cinese Bingjlie Li e l'australiana Ariarne Titmus che ha preceduto. È il sesto titolo mondiale consecutivo sugli 800 per Ledecky.

"Ho cercato di essere più costante possibile, credevo di arrivare sul podio con questo tempo ma sono andate fortissimo". Nonostante il quarto posto, Simona Quadarella si dice soddisfatta della sua prestazione in 8'16''46. "Sono contenta del tempo che non nuotavo da tanti anni - aggiunge ai microfoni della Rai - Non nuotavo così da tantissimo, non pensavo di arrivare a questo perchè non ho fatto niente di più di quanto fatto negli altri anni. Vuol dire che ho raggiunto più consapevolezza, questa medaglia sarebbe stata la ciliegina sulla torta".

La staffetta 4x100 stile libero mista ai Mondiali di nuoto in Giappone si è chiusa con l'Italia al quinto posto. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Costanza Cocconcelli e Sofia Morini hanno fermato il tempo sul 3'24''53. Oro e record del mondo all'Australia in 3'18''83 davanti agli Stati Uniti ed alla Gran Bretagna.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA