Fioretto donne in finale, è la 9/a medaglia

L'Italia del fioretto femminile batte 43-30 il Giappone e accede alla finale dei Mondiali di scherma in corso a Milano, regalando agli azzurri la nona medaglia di questa rassegna iridata. La squadra azzurra, composta da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, si giocherà quindi la finale per l'oro contro la vincente della seconda semifinale tra Francia e Usa. L'Italia supera così le otto medaglie ottenute ai Mondiali 2022 in Egitto: era dal 2017 a Lipsia che gli azzurri non arrivavano a conquistare nove podi nella rassegna iridata.



