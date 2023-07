Tennis: Musetti fuori ad Amburgo, Arnaldi in semifinale a Umago

Si ferma ai quarti il percorso di Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 di Amburgo, battuto per la sesta volta in otto incroci totali dal serbo Laslo Djere, col punteggio di 7-5, 6-3. Ha superato invece la selezione dei top 8, ma al torneo croato di Umago, Matteo Arnaldi. L'azzurro ha battuto in tre set il ceco testa di serie n.1 del tabellone Jiri Lehecka, col punteggio di 3-6, 6-2, 6-4 qualificandosi così per la sua prima semifinale nel circuito Atp.

Anche Lorenzo Sonego si è qualificato per le semifinali dell'Atp 250 di Umago. Il piemontese ha vinto in rimonta battendo lo spagnolo Jaume Munar col punteggio di 3-6, 6-1, 6-2. Domani affronterà lo svizzero Stanislas Wawrinka, mentre Arnaldi se la vedrà con l'australiano Alexei Popyrin.

