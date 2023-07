Olga Kharlan sarà in gara domani nel tabellone di sciabola femminile a squadre. Dopo la squalifica comminata ieri per non aver salutato l'avversaria russa Anna Smirnova al termine della gara vinta nel torneo individuale, infatti, l'atleta ucraina è stata inserita nel tabellone del torneo a squadre: una decisione, quella di riammetterla ai mondiali, arrivata dopo una giornata di polemiche e che verrà spiegata in serata dalla FIE in una conferenza stampa.

