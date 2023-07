Mondiali donne: domani c'è Italia-Svezia, può bastare un pari

In questo Mondiale femminile dove le nazionali di casa stentano, con la Nuova Zelanda che perde con le Filippine e l'Australia con la Nigeria, l'Italia si avvicina a passo spedito verso la seconda partita del suo torneo. Domani, giorno che ha in cartellone anche un big match molto atteso come Francia-Brasile, le azzurre affrontano l'altra capolista del gruppo G ovvero la Svezia, con diretta tv su Rai1 alle 9.30 ora di Roma.

E' una partita che, alla luce del 2-2 tra Argentina e Sudafrica, potrebbe già regalare alle azzurre il pass per gli ottavi di finale. Una vittoria contro la Svezia al 'Regional Stadium' di Wellington consentirebbe all'Italia di festeggiare la qualificazione con 90' di anticipo, ma anche in caso di pareggio la squadra di Milena Bertolini si presenterebbe all'appuntamento del 2 agosto con le Banyana Banyana sudafricane avendo a disposizione due risultati su tre.

Un'opportunità che l'Italdonne cercherà di cogliere al volo, sfruttando il buon momento di forma e la solidità del gruppo.

Però Milena Bertolini avvisa le sue ragazze: è vietato fare calcoli. "C'è grande entusiasmo dopo la vittoria di lunedì - le sue parole in conferenza stampa -, ma deve esserci anche il senso della realtà. La Svezia è la favorita del girone, è una squadra completa con grande intensità fisica e tecnica, l'affronteremo con rispetto ma anche con tanta voglia di fare bene. È vero che il pareggio di oggi tra Argentina e Sudafrica per noi è un risultato favorevole, ma dobbiamo puntare solo su di noi e pensare alle nostre partite e al nostro gioco cercando di conquistare i tre punti e fare più gol possibili. Siamo fiduciosi". "Loro tengono i ritmi molto alti e hanno giocatrici che possono spostare gli equilibri - dice ancora la ct -, e dovremo essere brave a stare dentro questo tipo di partita.

Lunedì abbiamo fatto bene, ma stiamo continuando a lavorare su vari aspetti tattici per arrivare preparate all'appuntamento di domani. Affrontiamo una squadra completa, con dentro delle individualità importanti, e dovremo migliorare nella gestione del pallone".

La Svezia è una potenza del calcio femminile, e con Kurt Peter Gerhardsson in panchina ha ottenuto il terzo posto ai Mondiali del 2019 e il secondo posto (quindi l'argento, dopo la sconfitta ai rigori contro il Canada) all'Olimpiade di Tokyo.

Numeri e traguardi che però non spaventano le azzurre, che nell'era Bertolini si sono aggiudicate due dei tre confronti diretti, perdendo quello più recente (finale dell'Algarve Cup 2022) solo ai calci di rigore. Caratteristica delle svedesi, oltre al fatto che, come sottolinea Barbara Bonansea, "non si fermano mai anche se stanno giocando male. Anche se sbagliano continuano a fare sempre il loro gioco", è che nelle ultime due edizioni dei Mondiali, hanno segnato cinque gol dopo l'80', una chiara dimostrazione di forza e tenuta mentale. Servirà quindi un'Italia perfetta e pronta ad affidarsi all'esperienza delle sue leader, in campo ma anche fuori. "In questa Nazionale ci sono giocatrici esperte e molto importanti, penso ad esempio a Girelli, Bartoli e Cernoia -. commenta Bertolini -. Loro sanno di avere un ruolo importante, a prescindere dal minutaggio. Sono estremamente positive dentro il gruppo e stanno guidando le più giovani. C'è grande positività e sono contenta dello spirito che si è creato". Servirà anche quello per fare risultato contro una Svezia che non molla mai.



