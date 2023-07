Osimhen tra Napoli e l'Arabia, Inter ora c'è Kamada

Assolutamente deciso a vestire la maglia del Real Madrid, MBAPPE' ha detto no alle faraoniche offerte provenienti dall'Arabia Saudita e ora Al Hilal e Al Ahli, i due club indicati come possibili destinazioni del fuoriclasse francese dovranno rivolgersi altrove per trovare un attaccante. Così' tornano d'attualità i nimi di LUKAKU, che però spera ancora di andare alla Juventus, e di OSIMHEN, per il quale ci sono anche altre offerte ma che avrebbe deciso di rimanere a Napoli per almeno un altro anno. Indicativo, da questo punto di vista, il fatto che il nigeriano abbia 'opzionato' l'appartamento con vista sul Golfo di proprietà di Ciro Ferrara che l'ex difensore aveva affittato a Kim Min-Jae e che ora è rimasto vuoto. Intanto il club campione d'Italia ha allungato di un anno, quindi fino al 2028, il contratto di KVARATSKHELIA, al quale è stato raddoppiato lo stipendio che ora è di 2,5 milioni all'anno, più bonus. Anche il georgiano rimarrà quindi in azzurro, e ora la priorità è riempire il buco lasciato aperto dalla partenza di Kim: il preferito sarebbe sepre KILMAN, per il quale però il Wolverhampton chiede troppo, così su indicazione di Garcia la dirigenza partenopea sta andando su DANSO, centrale del Lens al quale l'attuale tecnico del Napoli ha già telefonato. Sono poi sempre aperti i discorsi sui rinnovi di ZIELINSKI e LOZANO, e se quest'ultimo dovesse andarsene il Napoli punterebbe su ORSOLINI del Bologna.





In casa Inter c'è bisogno di un portiere e in pole c'è sempre SOMMER, mentre lo Shakhtar non sembra intenzionato a cedere TRUBIN. Per il centrocampo è stato offerto da intermediari il giapponese KAMADA, che quindi non sarebbe più nel mirino della Lazio. Per l'attacco piace sempre MORATA, ma la dirigenza nerazzurra si è informata anche sulla situazione di SCAMACCA, in uscita dal West Ham e desideroso però di andare alla Roma.

Proprio i giallorossi stanno anche cercando di stringere il discorso con il Psg per avere RENATO SANCHES in prestito. Piace anche l'ex del Napoli FABIAN RUIZ, che come il portoghese rischia di avere poco spazio a Parigi, nonostante l'arrivo sulla panchina del connazionale Luis Enrique.

Il Manchester United sta stringendo con la Fiorentina per prendere AMRABAT (ai viola andranno 25 milioni di euro) e continua la trattativa con l'Atalanta per HOJLUND. Il club inglese è disposto a migliorare la prima offerta di 60 milioni di euro per il bomber danese, che ha già trovato l'accordo con i Red Devils. L'Atalanta però di milioni ne chiede 70. Il Psg segue, a fari spenti, l'evolversi di questa situazione.





BENNACER, attualmente fermo per infortunio, potrebbe lasciare il Milan a gennaio per andare anche lui in Arabia Saudita, probabile destinazione anche per VERRATTI, in uscita dal Psg. Al giocatore è stato offerto un triennale da 52 milioni all'anno, ma il presidente dei parigini Al Khelaifi per far partire l'azzurro chiede 80 milioni e finora l'Al Hilal ne avrebbe offerti 30. Ma il discorso non è chiuso.

La Lazio sta stringendo per SOW dell'Eintracht, nonostante l'inserimento del Siviglia, e Sarri ha chiesto a Lotito di prendere anche RICCI dal Torino. Ma le proposte laziali per ora non soddisfano il presidente granata Cairo. Con la Juve è sempre in piedi il discorso per il ritorno a Formello di Luca PELLEGRINI, mentre con il Chelsea si sta parlando di HUDSON ODOI. Dal Canada si è offerto BERNARDESCHI, che vuole tornare in Italia. Per MAXIMIANO c'è stata un'offerta dell'Almeria, ma è stata ritenuta tropo bassa e quindi respinta. Il Frosinone cerca un 'dodicesimo', e in pole c'è BERISHA. Per l'attacco il sogno dei ciociari rimane DEFREL.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA