Chukwueze: 'Io al Milan grazie ai tifosi e ad Osimhen'

"Quando ho saputo che il Milan mi voleva acquistare ero veramente nervoso (ride, ndr). Poi ho visto i tifosi italiani, i tifosi del Milan che mi mandavano messaggi di venire qui; persone stupende. La mia prima impressione è arrivata ai tifosi, mi hanno fatto venire qui. Il modo in cui continuavano ad inviarmi messaggi, taggandomi, dicendomi di venire qui. Questo è quello che mi ha fatto venire qua". Lo ha detto Samuel Chukwueze, nelle sue prime parole da giocatore del Milan rilasciate ai canali ufficiali del club rossonero. In cui ha raccontato anche del ruolo decisivo avuto da Victor Osimhen, attaccante del Napoli e suo compagno nella nazionale nigeriana: "L'ultima volta che ci siamo sentiti mi ha detto: 'Samuel, il Milan è un club bellissimo, uno dei migliori club, non esitare a firmare con loro. Sono fantastici, hanno tifosi stupendi'. È veramente un bravo ragazzo. Ha giocato un ruolo importante nel farmi venire al Milan perché mi ha detto che dovevo venire in Italia".



