Il Setterosa non bissa l'impresa, in finale va l'Olanda

Per il terzo torneo consecutivo il Setterosa ha la soddisfazione di arrivare tra le prime quattro, ma deve ingoiare la delusione di fermarsi in semifinale, ad un passo dal possibile appuntamento con l'oro. Al Mondiale di Fukuoka è successo contro l'Olanda, che ha battuto l'Italia 9-8 al termine di una partita equilibrata, giocata con determinazione. Le azzurre sono però mancate un po' in fase realizzativa. E soprattutto non hanno saputo sfruttare la superiorità numerica, segnando solo 4 reti su 14 situazioni con l'uomo in più. Ora dovranno cercare il pass olimpico per Parigi 2024 lontano dal Giappone. Venerdì si giocheranno il bronzo con l'Australia, a sua volta sconfitta 12-10 dalla Spagna.

"Abbiamo avuto difficoltà a trovare la via del gol nell'ultimo periodo, ma l'Italia esce dalla semifinale a testa alta, con un'altra ottima prestazione, consapevole delle proprie qualità" si consola il ct Carlo Silipo. C'è rammarico per "quei due gol facili" incassati nel primo tempo, "in situazioni che non bisogna concedere: un contropiede su una nostra superiorità e una loro verticale con l'attaccante da solo davanti alla porta. Ce li siamo portati per tutta la partita. Poi, quando abbiamo trovato le contromisure, abbiamo giocato alla pari". La sfortuna ci ha messo del suo, con la traversa centrata da Dafne Bettini a 5" dalla fine. Ma "io sono soddisfatto di Dafne, si è assunta la responsabilità di un tiro difficile e pesante".

"Siamo state cattive, non abbiamo mollato, evidentemente l'Olanda ha avuto più fame di noi. Adesso proveremo a prenderci il bronzo, non è finita qui - sprona Claudia Marletta, migliore marcatrice dell'incontro con 3 reti - Continueremo a lavorare sodo per crescere ancora di livello, ripartendo dalla partita con gli Usa e dalle certezze che abbiamo costruito con queste prestazioni".

"Provo delusione ed amarezza perché la finale ce la saremmo meritata - le parole di Roberta Bianconi - Serviva più lucidità nelle occasioni di superiorità. Ora non dobbiamo deprimerci".

"Con gli Stati Uniti ed oggi abbiamo preso consapevolezza di poter sfidate alla pari chiunque - gli fa eco Giuditta Galardi - e venerdì vogliamo andarci a prende questo bronzo".



