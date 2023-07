L'annuncio a sorpresa della Pellegrini: 'Aspetto un bimbo'

Fa i complimenti a Mollie O'Callaghan che dopo 14 anni ha abbattuto il suo record dei 200 stile e annuncia, a suo modo, di essere incinta. Federica si prende la scena nel giorno in cui perde lo scettro della sua gara: la Divina della vasca ha approfittato del primato della giovane australiana per annunciare che presto diventerà mamma. "Davvero una delle migliori gare che abbia mai visto negli ultimi 14 anni, ma voglio dirti una cosa...". E qui scatta il video in cui la Pellegrini mostra la pancia con la scritta 'We'll take it back', ovvero 'ce lo riprenderemo' riferendosi al record in futuro affidato al nascituro/a.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA