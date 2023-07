Tennis: Atp, Alcaraz resta n.1, rimandata sfida con Djokovic

Jannik Sinner si prepara alla stagione negli USA da numero 1 d'Italia e numero 8 del mondo. Poche le variazioni nella Top 10. Carlos Alcaraz, protagonista in Hopman Cip a Nizza la scorsa settimana, rimane numero 1 del mondo. La sfida con Djokovic è solo rimandata. Dopo la finale di Wimbledon il murciano ha 580 punti di vantaggio sul serbo, che ha occupato la vetta della classifica fino al successo di Alcaraz al Queen's. E' stato il sesto cambio al vertice del ranking ATP dall'inizio dell'anno. Era dal 2018 che non se ne vedevano così tanti in una singola stagione (sette).

Per quanto riguarda gli altri italiani, restano sei in Top 100 nei Pepperstone ATP Rankings. Alle spalle di Sinner e Musetti, che ad Amburgo insegue la prima finale stagionale in un ATP 500 ci sono Matteo Berrettini (37), Lorenzo Sonego (43), Matteo Arnaldi (76) e Marco Cecchinato (95).

Ranking atp, la top 20: 1 Carlos Alcaraz (Spa) 9.375 punti 2 Novak Djokovic (Srb) 8.795 3 Daniil Medvedev (Rus) 6.520 4 Casper Ruud (Nor) 4.905 5 Stefanos Tsitsipas (Gre) 4.850 6 Holger Rune (Dan) 4.825 7 Andrey Rublev (Rus) 4.730 8 Jannik Sinner 3.975 9 Taylor Fritz (Usa) 3.310 10 Frances Tiafoe (Usa) 3.130 11 Karen Khachanov (Rus) 2.945 12 Felix Auger-Aliassime (Can) 2.770 13 Cameron Norrie (Gbr) 2.610 14 Tommy Paul (Usa) 2.345 15 Borna Coric (Cro) 2.225 16 Hubert Hurkacz (Pol) 2.195 +1 17 Alex de Minaur (Aus) 2.150 +1 18 Lorenzo Musetti 1.880 -2.



