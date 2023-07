Mondiali di nuoto: Martinenghi argento nei 100 rana

Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone. La medaglia è arrivata ex aequo con il tempo di 58''72 insieme all'olandese Arno Kamminga e allo statunitense Nic Fink. Oro al cinese Halyang Qin.

"Incredibile, sapevo che sarebbe stata una gara sul filo del rasoio. Il tempo non è per niente buono, ma porto a casa questo argento come fosse un oro". Nicolò Martinenghi esulta per la medaglia. "Sono al settimo cielo, ho cercato di vendere cara la pelle - dice, ai microfoni di Raisport l'azzurro che si presentava da campione in carica - Qin (il cinese che ha vinto l'oro ndr) è stato fortisisimo, sarà lui da battere anche il prossimo anno. Ora sto per svenire devo andare a sdraiarmi a terra".

