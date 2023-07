Lazio tra Zacharyan e Kamada, per la Roma sfuma Sabitzer

A proposito di offerte dai sauditi e di attaccanti, ne ha ricevute (da Al Shabab e Al Wheda) anche IMMOBILE, i cui agenti ne hanno approfittato per incontrare il presidente Lotito e chiedergli un adeguamento dell'attuale contratto, che lega il bomber alla Lazio fino al 2026 per 4 milioni all'anno. Intanto il massimo dirigente dei biancoceleste ha lasciato cadere il discorso per ZIELINSKI del Napoli e ha trovato l'accordo con la Dinamo Mosca per il ventenne russo di origini armene ZACHARYAN, sulla base di 10 milioni di euro più 4 di bonus. Contestualmente il club biancoceleste sta trattando con lo svincolato KAMADA, svincolatosi dall'Eintracht Francoforte e vicino al Milan prima che virasse su altri obiettivi. Ma solo uno dei due potrà arrivare a Formello, perché la Lazio può tesserare soltanto un extracomunitario, avendo già preso l'argentino CASTELLANOS.

Il Monza vorrebbe ZAPATA, ma l'Atalanta non pensa di cedere il colombiano. Intanto i dirigenti della Dea stanno stringendo per mettere a segno il colpo EL BILAL TOURE', 22 anni, l'anno scorso sette gol nella Liga con l'Almeria, che arriverebbe (per 20 milioni di euro) in prospettiva di un possibile addio a HOJLUND, diretto verso il Manchester ma seguito anche dal Psg, su indicazione di Luis Enrique. L'Inter invece sembra aver messo da parte il discorso MORATA e cerca un rinforzo in difesa: il nome caldo è quello dell'atalantino TOLOI. Per la porta si punta sempre su SOMMER, ora in tournee con il Bayern. La Roma, che ha visto sfumare l'obiettivo SABITZER, che andrà al Borussia Dortmund, è tornata su RENATO SANCHES, mentre per l'attacco si pensa sempre a SCAMACCA, visto che il West Ham se prenderà ORIGI dal Milan sarebbe disposto a cedere l'ex del Sassuolo in prestito.

