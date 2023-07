Ungheria, Leclerc: 'Stagione difficile ma resto motivato'

"Di solito ci troviamo bene su queste piste, ma non abbiamo i dati delle altre macchine e probabilmente loro sono migliorate. Dobbiamo lavorare sulla sensibilità della macchina sul vento, facciamo fatica. E' stato un inizio di stagione difficile, dobbiamo lavorare. Non sono demoralizzato, darò tutto fino all'ultima gara". Charles Leclerc, settimo al gp d'Ungheria, non nasconde la sua delusione da Budapest. Eppure non molla: "Non ci sono state discussioni - ha detto a Sky -, sono motivato al 200%. Purtroppo al momento non abbiamo la macchina per sorpassare e farlo vedere, ma spero che arriverà presto il nostro momento"



