Nuovo Toro prende forma, c'è Tameze e Ricci dice 'resto'

La mediana del Toro comincia a prendere forma. Ivan Ilic è un punto fermo e punta alla consacrazione dopo i primi sei mesi sotto la Mole, Adrien Tameze è stato ufficializzato in giornata e Samuele Ricci è salito a Pinzolo.

In Val Rendena l'uomo più atteso era proprio l'azzurrino, arrivato sabato sera dopo le vacanze extra post-Europeo Under 21 e questa mattina subito in campo per i primi lavori differenziati per riprendere il ritmo. Il giocatore, però, è stato protagonista fuori dal terreno di gioco, mentre firmava autografi. Le voci sulla Lazio sono sempre più insistenti, lui ha dato una risposta chiara ai tifosi: "Non me ne vado, resto qui" ha confidato tra un autografo e l'altro a chi gli chiedeva di non lasciare il Toro. Dalla Capitale continuano il pressing, all'inizio della prossima settimana è previsto un nuovo assalto del patron biancoceleste Claudio Lotito anche se il presidente granata Urbano Cairo non sembra intenzionato a mollare la presa.

Tra i due classe 2001, appunto Ricci e Ilic, si è aggiunto un mediano di esperienza e di sostanza: il ventinovenne Tameze è ufficialmente un nuovo giocatore granata. "Persona e calciatore top, ho capito perché Juric mi ha chiesto di prenderlo assolutamente" il messaggio di benvenuto dell'editore alessandrino sui propri social network.

Nel frattempo la squadra ha potuto godere di una mezza giornata di riposo dopo la vittoria di ieri nel primo test dell'estate: i ragazzi di Juric hanno battuto la Feralpisalò, neopromossa in serie B, per 2-0 grazie alle reti del difensore Schuurs e del giovane attaccante cipriota classe 2005 Savva. I granata torneranno a lavorare nella giornata di domani, con il tecnico che ha fissato una doppia seduta di allenamento. E bisognerà già fare i conti con i primi acciacchi: i problemi muscolari di Linetty e Radonjic andranno valutati, così come si cercherà di far luce sulla botta al ginocchio subita da Karamoh.



