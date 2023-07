Mercato: se Mbappé lascia il Psg, sarà valzer delle punte

Il caso MBAPPE' scuote il mercato perché il possibile addio anticipato di un anno dell'asso francese al Psg potrebbe innescare un vero e proprio valzer degli attaccanti che dovrebbe coinvolgere KANE (Tottenham), VLAHOVIC (Juve), HOJLUND (Atalanta), LUKAKU (Chelsea), CABRAL (Fiorentina), OSIMHEN (Napoli) e DAVID (Lilla) . A Parigi hanno deciso di adottare la linea dura nei confronti della loro stella, costretto ad allenarsi a parte e al quale è stato ribadito che se non allungherà il contratto in scadenza fra un anno verrà ceduto. Al Hilal, con una mega-offerta di 200 milioni, e Chelsea si sarebbero già fatti avanti, ma il problema è che Kylian vuole solo il Real Madrid, e pur di andarci sarebbe disposto perfino a non giocare per un anno, rimanendo ai margini nel Psg.

L'Al Hilal ha fatto un'offerta anche a LUKAKU, che però vuole rimanere in Europa e non ha perso la speranza di andare alla Juventus. Sempre che il nuovo ds bianconero Giuntoli riesca a vendere VLAHOVIC, per il quale ci sono state manifestazioni di interesse da parte di Psg, Bayern (che però ora è decisamente orientato su KANE), Real Madrid e Chelsea, senza che però arrivasse l'offerta irrinunciabile da 70-80 milioni che chiede la Juve. Una proposta a cui non si può dire di no potrebbe indurre il Napoli a cedere OSIMHEN (in quel caso De Laurentiis punterebbe su DAVID), e in questo caso il principale candidato a prendere il nigeriano sarebbe il Paris SG, che reinvestirebbe per l'asso del Napoli i soldi dell'eventuale cessione di Mbappé.

Ora però i parigini stanno seriamente valutando la candidatura dell'atalantino HOJLUND che, come è noto, piace anche al Manchester United: a Bergamo danno al danese una valutazione di 70 milioni. 40 sono invece la cifra che la Fiorentina potrebbe ricevere dal Tottenham per CABRAL: tutto dipende da cosa farà Kane. Nel frattempo la Roma sta cercando di arrivare a SCAMACCA, e un mano in questo senso potrebbe arrivare dal Milan se cederà ORIGI al West Ham: il tecnico degli Hammers, Moyes, è un estimatore del belga che in rossonero ha deluso.

MORATA è sempre nel mirino dell'Inter, mentre BERARDI sembra destinato a rimanere al Sassuolo.

Intanto la Lazio, spinta dalle pressanti richieste del tecnico Sarri, sta cercando di piazzare dei colpi. Sfumati RICCI (almeno per ora) e ZIELINSKI, per il quale Lotito non intende andare oltre l'offerta, già fatta, di 20 milioni, sono ora attuali i nomi di SAMARDZIC dell'Udinese e del giapponese KAMADA (svincolato dal Francoforte), mentre il mister X in pugno per il dopo Milinkovic sarebbe Arsen ZAKHARYAN della Dinamo Mosca, ventenne russo di origini armene che ha segnato 5 gol e sfornato 10 assist nell'ultima stagione e costa 15 milioni solo perché è in scadenza nel 2024: Lotito avrebbe ordinato al suo collaboratore Fabiani di portare a compimento la trattativa.

Continua a muoversi anche il Milan, che come alternativa a The Hernandez ha individuato l'ex romanista CALAFIORI, attualmente al Basilea, mentre per la difesa il Napoli sta cercando di capire se può arrivare a SUTALO della Dinamo Zagabria.



