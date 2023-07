F1: Hamilton, 'questa pole mi dà gioia come la prima'

"Questa pole position mi dà tanta gioia, come fu per la mia prima". Lo ha detto Lewis Hamilton dopo aver segnato il miglior tempo nel Gp d'Ungheria di Formula 1, battendo Max Verstappen di soli 3 millesimi. "Il team ha lavorato davvero tanto, non mi aspettavo di arrivare qui e lottare per la pole- ha proseguito il sette volte campione del mondo -. Stiamo andando nella direzione giusta, continueremo a spingere".

"Mi sentivo bene con i vari treni di gomme, avevamo un equilibrio costante in tutte le curve, mi sembra che abbiamo fatto un ottimo lavoro" ha proseguito Hamilton riferendosi anche al format che obbligava in qualifica a usare un tipo diverso di pneumatici in ogni sessione. Ieri aveva puntualizzato che questo nuovo obbligo aveva condizionato le scelte dei team nelle libere del venerdì, riducendo il lavoro in pista e anche l'intrattenimento per i tifosi.



