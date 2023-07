Al Hilal nuova offerta a Lukaku, United e Psg pensano a Hojlund

Il Milan è scatenato sul mercato e vuole mettere a segno altri colpi. Gli arrivi di REIJNDERS, LOFTUS CHEEK e PULISIC non bastano, oggi c'è stata la firma di OKAFOR, per cinque anni a due milioni a stagione. Lunedì dovrebbe arrivare a Milano CHUKWUEZE, per il quale la trattativa con il Villarreal è alle battute finali: nell'ambito di questo affare, GABBIA potrebbe trasferirsi in Spagna. Ma la dirigenza rossonera non molla neppure la pista MUSAH, che da Valencia lancia segnali positivi. In uscita REBIC potrebbe andare al Besiktas, mentre per COLOMBO c'è l'interessamento dell'Atalanta, a cui l'ex del Lecce piace come possibile sostituto di HOJLUND se il bomber danese dovesse passare al Manchester United, che offre 60 milioni di euro, o al Paris SG. Ma l'Atalanta valuta il suo giocatore dieci milioni in più e non intende fare sconti, quindi è tutto in divenire.

Questa situazione è seguita anche dalla Juventus, perché i bianconeri pensavano di poter cedere VLAHOVIC al Psg e invece i parigini sembrano preferire l'attaccante della Dea. Ma se lo stesso Vlahovic rimanesse in bianconero, la Juve non potrebbe prendere LUKAKU, che rimane il principale obiettivo, su esplicita richiesta di Allegri. Intanto il belga ha ricevuto un'altra proposta dall'Al-Hilal (il club saudita che vorrebbe anche MBAPPE'), pronto a mettere sul piatto 60 milioni per un biennale e 50 da dare al Chelsea. Ma l'ex interista non è convinto, perché vorrebbe misurarsi ancora con il grande calcio europeo e dare seguito all'accordo trovato settimane fa con la Juve (triennale da 9 milioni a stagione con opzione per il quarto anno). Nel frattempo Romelu si è sfogato su Instagram con una storia in cui ha scritto che "Quando l'odio non funziona, cominciano a dire bugie". Il tutto corredato da una emoticon che ritrae le due dita disposte a V in segno di vittoria.

Tornando alla Juve, una possibile alternativa in entrata, seguita da vicino dal ds Giuntoli, è DAVIS, canadese del Lilla.

Giuntoli tratta anche HOLM, svedese dello Spezia. Con la Lazio prosegue il discorso per il ritorno a Formello di Luca PELLEGRINI. Il presidente Lotito, nonostante le smentite di facciata, continua a trattare RICCI con il Torino, mentre ZIELINSKI, altro obiettivo dei biancocelesti, ora sembra orientato a rinnovare con il Napoli, accettando un ingaggio inferiore a quello attuale.

L'Inter deve risolvere il rebus dei portieri, e l'intenzione è sembra quella di prenderne due, ovvero SOMMER (l'offerta al Bayern è stata di tre milioni) e TRUBIN. Con il Wolfsburg è sempre in piedi il discorso per GOSENS. Un portiere lo cerca anche l'Empoli e dovrebbe essere CAPRILE, mentre per l'attacco in Toscana è arrivato GYASI. Il Frosinone continua a insistere con il Napoli per GAETANO e ZERBIN, ma per ora Garcia ha bloccato queste uscite, così come quella di ZANOLI, per il quale c'erano delle offerte.

Infine la Roma, che fa i conti con la scarsa disponibilità economica e insiste quindi con il West Ham per SCAMACCA, visto che i londinesi ora sembrano disposti a cedere l'attaccante in prestito. MORATA rimane troppo caro, perché l'Atletico Madrid continua a chiedere 20 milioni. Per SHOMURODOV c'è la richiesta del Cagliari, che vorrebbe anche PALOMINO dall'Atalanta. Per l'attacco della Fiorentina il nome caldo è NZOLA, visto che per DIA la Salernitana chiede il pagamento della clausola di 25 milioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA