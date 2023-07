Contatto Vlahovic-Real, e c'è Kessie se parte Pogba

È OKAFOR al Milan il colpo di giornata per il calciomercato d'Italia. Per l'attaccante svizzero il Salisburgo riceverà 14 milioni dal club rossonero, mentre due all'anno andranno al calciatore. Ora la dirigenza milanista lavora per portare anche MUSAH e CHUKWUEZE alla corte di Pioli e in uscita per piazzare BALLO TOURE' al Bologna, mentre REBIC e ORIGI hanno rifiutato, per ora, le proposte arrivate loro dalla Turchia. L'arrivo della punta del Salisburgo vuol dire che il Milan si tira indietro dalla corsa per MORATA, per il quale sono sempre in prima fila Inter e Roma, anche se la cifra di 20 milioni richiesta dall'Atletico Madrid sta facendo riflettere la proprietà dei giallorossi. Però Mourinho, che vuole lo spagnolo, è in pressing sul ds Tiago Pinto. La novità arriva da Parigi perché il Psg potrebbe aprire, contrariamente a quanto ha fatto per RENATO SANCHES, al prestito di EKITIKE, attaccante seguito a lungo, due anni fa, proprio dalla Roma e poi acquistato dai parigini. E invece in stand by il discorso per il West Ham per SCAMACCA.

Sull'altra sponda del Tevere comincia a muoversi la Lazio, perché Sarri chiede, ad alta voce, rinforzi. Il passaggio di TAMEZE al Torino, avrebbe aperto la porta per l'arrivo a Formello di RICCI. Infatti arrivano segnali positivi a proposito di questa trattativa, anche se nelle ultime ore il Torino fa sapere che non ha necessità di cedere . Per il cartellino del 22enne centrocampista, la Lazio verserebbe nelle casse granata una cifra vicina ai 18 milioni più due di bonus particolarmente facili da raggiungere, a cui si aggiungerebbero altri premi che potrebbero far ulteriormente lievitare il costo totale dell'operazione. Ma Lotito ha puntato anche ZIELINSKI, per il quale però, visto che a Napoli il contratto gli scade tra un anno e il polacco non sembra intenzionato a rinnovare, De Laurentiis chiede una cifra ritenuta troppo alta, vicina ai 20 milioni, dal presidente laziale, che intanto si è informato con il Bayer Leverkusen per DEMIRBAY, centrocampista trentenne il cui contratto con i tedeschi anche in questo caso scade tra un anno. A fari spenti si segue sempre la situazione di TORREIRA al Galatasaray. Contatti anche con il Chelsea per HUDSON-ODOI.

L'Empoli ha chiesto CANCELLIERI, mentre FLORIANI MUSSOLINI andrà al Pescara. Per DOMINGUEZ del Bologna, altro possibile obiettivo per il reparto di metà campo, è possibile un derby di mercato con la Roma. Dall'Argentina RETEGUI fa sapere che domani parte per l'Italia: andrà al Genoa per 15 milioni di euro. Ora i rossoblù stanno cercando di riportare in Italia MEITE', attualmente al Benfica. A Firenze è arrivato ARTHUR dalla Juve che ora vorrebbe trovare i fondi per prendere KESSIE dal Barcellona (ma prima aspetta di vedere se POGBA andrà a giocare in Arabia Saudita).

La notizia della telefonata di Ancelotti a VLAHOVIC ha riacceso le speranze di poter cedere l'attaccante serbo a un prezzo congruo. Intanto a Cagliari per la difesa insistono per PALOMINO, mentre a Verona ci sono nuovi contatti con la Salernitana per uno scambio BONAZZOLI-HONGLA. Il Frosinone ha chiesto GABBIA al Milan e GAETANO e ZERBIN al Napoli. MULDUR vuole tornare in Turchia e il Sassuolo ne sta trattando la cessione con il Galatasaray.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA