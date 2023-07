Serie A al lavoro, l'Inter guida il mercato

La Serie A è al lavoro ma tutte con rose provvisorie. Per altri 40 giorni il mercato è aperto e tutto può succedere. Il gioco delle trattative è uno dei passatempi estivi degli italiani, più o meno in vacanza, ma le squadre finora sono in maschera. Il 'botto' FRATTESI ha infiammato la tifoseria nerazzurra lasciando deluse Milan, Roma e Juve, tutto il resto è in gestazione. E' l'Inter finora la regina del mercato. Gli unici soldi freschi sono quelli incassati dai rossoneri per TONALI al Newcastle. Sono le milanesi al momento le più attive, ma è solo Inzaghi per ora ad essere felice. Il Napoli sembra ancora stordito dalla festa scudetto, dall'addio di KIM e GIUNTOLI, che ha cominciato il suo lavoro alla Juve, quasi certamente senza Europa, ma con l'innesto di WEAH . La Lazio, senza TARE, non ha ancora soddisfatto le legittime richieste Champions di Sarri. La Roma deve far quadrare i conti e si barcamena con le solite occasioni a parametro zero. L'Atalanta procede nell'operazione svecchiamento, la Fiorentina prova a ritornare nelle coppe dopo un'ottima stagione, il Torino continua a sperare nel salto di qualità.

- INTER: i colpi Frattesi e Thuram sono la sostanza di un mercato ambizioso che è passato per la cessione di ONANA al Manchester United per una cifra intorno ai 50 milioni di euro e la rottura delle trattative con LUKAKU per 40. Definito anche l'arrivo dello svincolato CUADRADO, contestato dai tifosi nerazzurri mentre arriveranno anche i portieri SOMMER e TRUBIN, Con l'arrivo del difensore BISSECK, l'Inter sembra in pole scudetto, ma e' da valutare il peso della mancanza di SKRINIAN, BROZOVIC e DZEKO.

- NAPOLI: di certo ci sono la partenza di SPALLETTI, Giuntoli e Kim, la permanenza di KVARA e OSIMHEN (salvo un'offerta oltre i 140 mln). Duro il compito di Rudi GARCIA che deve sfondare in Champions. SCALVINI e KOOPMEINERS sono i due obiettivi (con seconde scelte KILMAN e MAXIME LOPEZ), GOLLINI puo' di nuovo essere il vice-Meret.

- MILAN: restano Maignan, Leao, Hernandez e Giroud. Il sacrificio di Tonali ha gia' portato due ottimi innesti del Chelsea, LOFTUS-CEEK in mediana e l'esperto PULISIC in avanti. E' arrivato alla corte di Pioli, sempre più responsabilizzato dopo l'addio di Maldini, anche Reijnders che ha firmato fino al 30 giugno 2028 e il portiere Sportiello. Tra gli obiettivi CHUKWUEZE e TAREMI.

- LAZIO: sfumato Milik, puo' arrivare MARCOS LEONARDO o AMDOUNI. Sarri chiedeva anche TORREIRA o ZIELINSKI, Dopo la partenza per l'Arabia di MILINKOVIC-SAVIC, tocca a Immobile decidere sul suo futuro. Lotito sa bene che per ora la squadra non ha una rosa attrezzata per la Champions.

- ROMA: Pinto ha ben manovrato per i parametri Uefa senza svendere i titolari. Restano Dybala e i big, sono arrivati NDICKA, AOUAR, che saranno raggiunti da KRISTENSEN. Mourinho aspetta una punta (SCAMACCA), un giocatore alla Frattesi (SABITZER o TRAORE'), altrimenti sara' dura la caccia al quarto posto.

- JUVENTUS: tutto in alto mare, salvo l'arrivo di WEAH e il sospirato prolungamento di Rabiot. Via Di Maria, Cuadrado e Alex Sandro, Giuntoli cerca la rivoluzione in attacco con l'approdo di BERARDI e LUKAKU (contestato fortemente dai tifosi bianconeri alle visite mediche) o MORATA. Deve andare via uno tra CHIESA e VLAHOVIC. Bonucci e' ai saluti, sono poi da piazzare tanti esuberi in un torneo probabilmente senza Europa.

- ATALANTA: largo ai giovani e a un rimpasto poderoso. In porta c'e' CARNESECCHI, sulla sinistra KOLASINAC e BAKKER. A destra si insegue HOLM, in attacco il quotato TOURE'. Possono partire SCALVINI e KOOPMEINERS. e sicuramente uno tra ZAPATA e MURIEL. Per HOJLUND si è tirato indietro il Manchester United cui sono stati chiesti 70 milioni. Ci vorra' la sapiente mano di Gasperini per armonizzare la rosa.

-FIORENTINA: in arrivo PARISI, se parte AMRABAT si punta su HJULMAND, MAXIME LOPEZ o DOMINGUEZ. Davanti si inseguono ORSOLINI o NZOLA. Italiano non sa ancora se giochera' in Europa

- TORINO: eterna promessa per il salto di qualita', inserisce BELLANOVA sulla destra. Juric conta di raccogliere il frutto di un lungo lavoro coi giovani, ma manca qualcosa. Ottime senzazioni in attacco con Pellegri e Sanabria.

Lavori in corso per le altre squadre. Il SASSUOLO ha inserito molti giovani in gamba e ha individuato nell'italo-romeno BOLOCA in sostituto di Frattesi. Nel MONZA (che avra' una nuova proprieta' straniera) e' arrivato GAGLIARDINI, nel BOLOGNA il difensore BEUKEMA, l'EMPOLI per ora tiene BALDANZI, il LECCE ha sostituito BARONI con D'AVERSA, SALERNITANA e UDINESE devono decidere se fare cassa con DIA e BETO, il VERONA ha scelto il panchina BARONI ed e' vicino a SAPONARA e a DESTRO. Infine le tre neopromosse: il CAGLIARI di Ranieri ha preso JANKTO e insegue GABBIADINI; il GENOA di GILARDINO ha bisogno di una punta (RETEGUI, NZOLA nel mirino); il FROSINONE di DI FRANCESCO prova a inserire DEFREL.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA