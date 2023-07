Sul mercato sfida a tre per Morata, Lazio cerca rinforzi

Tutti pazzi per MORATA. In effetti le tre squadre, Inter, Roma e Juventus, che sono in cerca di un attaccante, hanno lo stesso obiettivo, ovvero la punta della nazionale spagnola attualmente all'Atletico Madrid ma che desidera, anche per motivi familiari, tornare in Italia. Il giocatore sembrava vicino alla Roma, poi si è fatta sotto, con argomenti convincenti (i soldi) la società nerazzurra, mentre la novità è l'inserimento della Juventus che, perso LUKAKU (almeno così sembra), vorrebbe far tornare in bianconero un elemento che nella Vecchia Signora ha sempre dato un buon contributo.

Intanto, a proposito di bomber, c'è sempre il discorso delle proposte arrivate a IMMOBILE dall'Arabia Saudita. Il giocatore, al quale sarebbero stati offerti 30 milioni per un accordo di almeno due anni più altri 5 alla firma ci sta ancora pensando, ma l'intervento del presidente laziale Lotito, che per far partire il suo giocatore chiede 50 milioni di euro, rende di difficile realizzazione questa trattativa.

Il Milan non ha convocato ORIGI e REBIC per la sua tournee e quindi quello rossonero è un altro club destinato a cercare un rinforzo per il settore offensivo (piace molto TAREMI del Porto, che però andrebbe a occupare lo slot di extracomunitario).

Intanto la dirigenza milanista pensa a rinfoltire il centrocampo e sta cercando di stringere i tempi per MUSAH del Valencia. Si lavora anche sulla pista DANJUMA, esterno del Villarreal. E' in arrivo anche JIMENEZ, terzino destro classe 2005 del Real Madrid, che il Milan è pronto a prelevare con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Dall'Inghilterra arriva la notizia che l'interesse del Manchester United per HOJLUND è concreto, ma i 70 milioni chiesti dall'Atalanta hanno indotto i dirigenti inglesi a una pausa di riflessione, mentre per il Napoli è sfumato uno degli obiettivi indicati da Rudi Garcia, perché TOUSART, centrocampista del Lione, è andato all'Union Berlino. Ora il Napoli vorrebbe AMRABAT, che vuole lasciare Firenze e per il quale il club viola ha chiesto 25 milioni agli emissari di De Laurentiis. Dal Bari arriva CAPRILE, portiere di ottime prospettive che verrà girato all'Empoli. Piace molto l'udinese SAMARDZIC, per il quale c'è la concorrenza dell'Inter. POLITANO ha fatto sapere di voler giocare di più, e per lui potrebbe arrivare un'offerta dalla Lazio, a cui piace anche ZIELINSKI. Al club di Formello serve anche un esterno sinistro e i nomi su cui si ragiona sono sempre quelli di PELLEGRINI (sarebbe un ritorno) e KERKEZ. AMDOUNI, che piaceva molto per l'attacco, è andato in Inghilterra al Burnley. E a proposito di Premier: MAHREZ lascia il Manchester City e va in Arabia Saudita, all'Al Ahli che pagherà 35 milioni ai campioni d'Inghilterra, mentre il giocatore ne prenderà 50 per due anni.



