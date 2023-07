Cuadrado sbarca all'Inter, la Curva Nord lo avverte

L'Inter accoglie Juan Cuadrado ma non mancano le proteste dei tifosi. È stata infatti la giornata delle visite mediche per l'esterno colombiano, arrivato nella serata di ieri a Milano e che oggi ha svolto i controlli di rito prima della firma sul contratto. Anche se, soprattutto sui social, il suo passato alla Juventus non è stato perdonato, anzi. Una piccola apertura è arrivata da parte della Curva Nord, che ha provato a mettere un punto sul passato del giocatore (che firma un contratto di un anno a 2,5 milioni di euro netti come ingaggio) e chiedere impegno per il futuro: "Fino a oggi hai fatto di tutto per farti odiare. Se è altro che vuoi sta a te dimostrare", lo striscione appeso fuori dalla sede milanese del Coni, dove Cuadrado ha svolto le visite prima di uscire per un saluto ai tifosi presenti, con tiepida accoglienza da parte dei presenti.

Juan Cuadrado

Mentre proseguono le operazioni di mercato per completare la rosa, oggi è stato di fatto anche la giornata di addio di Andrè Onana, sbarcato a Manchester, sponda United, anche lui per i controlli di rito prima di firmare con i Red Devils. Intanto, tra chi è rimasto c'è Nicolò Barella, scelto come vicecapitano dietro Lautaro Martinez. E il centrocampista sardo è pronto a ripartire: "Tornare qui è sempre una grande emozione e un grande stimolo, è stato strano non ritrovare dei compagni che in questi quattro anni sono sempre stati con me ma il calcio è così. Siamo pronti per una nuova battaglia con dei grandissimi giocatori e i nuovi compagni che la società ha deciso di inserire nel nostro gruppo, cercheremo di dargli una mano e sono sicuro che loro aiuteranno noi", le sue parole a Inter Tv. "Frattesi? È un grandissimo giocatore, ho avuto modo di vederlo anche in Nazionale, di seguirlo nel Sassuolo perché ci eravamo sentiti e gli avevo fatto i complimenti, quindi sono contento per lui e che sia arrivato all'Inter, sono sicuro che ci darà una grandissima mano - ha proseguito -. L'Inter viene prima di tutto, cercheremo di continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi anni, di creare un qualcosa di bello tra di noi e con i nostri tifosi, cercheremo di mantenere l'Inter ai livelli per cui abbiamo lottato tanto. Ho sempre pensato di voler vincere, di aiutare la squadra nel miglior modo possibile, che sia con gol, assist o prestazioni, gli obiettivi di squadra sono quelli che contano", ha concluso Barella.



