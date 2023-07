Berrettini contro il numero 1 del mondo Alcaraz, Matteo è sotto per 2-1

Due anni dopo la finale con Novak Djokovic, Matteo Berrettini torna sul Centrale a Wimbledon per l'ottavo di finale con il n. 1 al mondo, Carlos Alcaraz. Un Berrettini rinato aveva superato Zverev e conquistato l'accesso agli ottavi.

Matteo ha vinto il primo set 6-3

Secondo set ad Alcaraz 6-3

Anche il terzo set allo spagnolo 6-3

Nel quarto set Alcaraz-Berrettini 3:2

Berrettini prima dell'incontro: "C'è qualcosa di speciale in questo posto"

"E' incredibile, non pensavo potesse succedere, deve essere qualcosa di speciale che c'e' qui in questo posto". Cosi' Matteo Berrettini, subito dopo aver battuto Alexander Zverev in un match del terzo turno di Wimbledon. Berrettini, a lungo condizionato da problemi fisici, quest'anno era al 17/o incontro della sua stagione. "L'anno scorso non avevo potuto giocare perche' avevo preso il Covid - dice ancora Berrettini -. Questo torneo ha cambiato la mia carriera e per me e' speciale essre qui, su questo campo. Mi e' mancato tantissimo competere e giocare, il pubblico mi e' mancato e lo ringrazio per avermi supportato". Lunedi' la grande sfida contro Carlos Alcaraz, sul Centrale. "Credo di non avere nulla da dire su Carlos, l'ho inocntrato l'ultima volta due anni fa - commenta - e nel frattempo lui ha vinto tanto. Comunque penso che mi divertiro' ogni singolo minuito e punto dopo punto. Intanto finalmente posso riposarmi: devo recuperare e essere pronto per Carlos".

Il match si disputa dopo le due gare del singolare femminile (Rybakina-Haddad Maia vinta dalla prima per ritiro e di Kvitova-Jabeur, vinta dalla tunisina), anche del recupero dell'incontro di Djokovic che ha vinto contro Hurkacz 7-6, 7-6, 5-7, 6-4. Eliminato Tsitsipas sconfitto da Eubanks.