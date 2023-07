Ajax: 'Per Van der Saar condizioni stabili ma ancora preoccupanti'

Le condizioni di Edwin Van der Saar "sono stabili, ma ancora preoccupanti e rimarrà per il momento in terapia intensiva". Lo scrive sui suoi profili social ufficiali l'Ajax, aggiornando, per conto della famiglia, sulle condizioni dell'ex calciatore ricoverato in terapia intensiva in Croazia dopo essere stato colpito, ieri, da una emorragia cerebrale.

"La famiglia van der Sar, insieme all'Ajax, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno", si legge ancora su Twitter. L'Ajax - riporta il de Telegraaf - giocherà una partita di esibizione contro l'FC Den Bosch nel pomeriggio ed i giocatori entreranno in campo con delle maglie per incoraggiare Van der Saar.