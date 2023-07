Mercato: Pulisic-Milan è ok, intrigo Lukaku

C'e' una Premier che compra e spende, in Inghilterra e all'estero, e una parte minoritaria costretta a vendere. E' il Chelsea di Christian PULISIC e Romelu LUKAKU, sulla via di Milano ma con diverse destinazioni, e soprattutto diversi percorsi. Tra il Milan e l'attaccante americano di origine croata la chiusura della trattativa è li', serve solo formalizzare, assicurano dall'Inghilterra. L'accordo sarebbe stato raggiunto su una cifra attorno ai 24 milioni di euro, bonus, compresi, e il giocatore dovrebbe firmare un quadriennale per essere subito a disposizione di Pioli, dal primo giorno di raduno, martedi'. Decisiva e' stata la volonta' dell'attaccante, anche di fronte alle richieste piu' alte del club londinese, che oggi ha presentato il suo nuovo tecnico (il sesto in cinque anni), POCHETTINO.

Piu' complicata la questione Lukaku. Anche qui il giocatore ha espresso in maniera chiara e netta la volonta' di vestire la maglia Inter, ma il Chelsea non è disposto a ripetere la formula del prestito dello scorso anno: vuole contanti, e tanti. "Aspetto Lukaku in ufficio da me da martedi'", ha detto Pochettino, assecondando la volontà del club di non abbassare la guardia su una trattativa che comunque dovrebbe chiudersi. Anche perche' il belga ha rifiutato il petrodollari dall'Arabia. Il fatto e' che l'Inter, che secondo le previsioni doveva dirottare sul centravanti i soli della cessione di Brozovic per poi dedicarsi a Frattesi, ha fatto l'inverso. Probabile dunque che l'operazione Lukaku sia legata alla cessione di ONANA. Il portiere e' obiettivo dichiarato dello United, che arrivera' - assicurano in Inghilterra - a 55 milioni: allora l'Inter potrà parlare di Lukaku, rimpiazzando il portiere con TURBIN. L'alternativa e' lo svizzero SOMMER, quello che parando due rigori all'Italia le ha sbarrato la via del Mondiale.

La notizia di mercato del giorno, in realta', e' lo sbarco ufficiale di GIUNTOLI alla Juve: il re delle trattative di queste ultime stagioni dovra' lavorare alla ripartenza bianconera, ma i primi nodi sono CHIESA e VLAHOVIC: le offerte per il primo non dovrebbero mancare, l'impressione e' che uno dei due sia destinato al sacrificio.

L'Udinese ha intanto preso in prestito dal Pisa il centravanti 22enne Lorenzo LUCCA, reduce da un anno all'Ajax al di sotto delle aspettative. GAGLIARDINI ha firmato per il Monza: l'ex Inter ha un contratto di un anno con opzione di rinnovo. La Roma da' DARBOE in prestito agli austriaci del Lask. Il Frosinone prende dal Milan il centrocampista BRESCIANINI, classe 2000, una presenza in A coi rossoneri. Proseguono intanto le trattativa da mille e una notte dei club arabi: secondo i media spagnoli, l'ultima follia sarebbe quella che l'Al Ahli è disposta a fare per Diego SIMEONE, tecnico legato all'Atletico Madrid fino a giugno prossimo. Ignote le cifre, ma da capogiro come di consueto