Tennis: il sogno Davis azzurro riparte da Bologna

Riparte da Bologna il sogno azzurro della Coppa Davis. Dopo la semifinale dell'anno scorso che ha rimesso l'Italia fra le big del tennis mondiale, quest'anno l'obiettivo è andare il più vicino possibile a riportare in Italia l'insalatiera che manca dall'ormai mitica finale di Santiago del Cile del 1976.

Dal 12 al 17 settembre torna a Bologna il girone delle Finals della Coppa Davis. Il palcoscenico della Unipol Arena di Casalecchio di Reno ospiterà ancora una volta gli azzurri, impegnati nel Gruppo A con Canada, Cile e Svezia. L'Italia di capitan Volandri esordirà mercoledì 13 settembre alle 15 contro i campioni in carica del Canada, per poi misurarsi venerdì 15 alle 15 con il Cile e chiudere il proprio girone domenica 17 alle 15 contro la Svezia. Le prime due accedono alla final eight. "Il nostro è un gruppo complicato con avversari di assoluto valore", dice precisando che la squadra azzurra darà "il massimo anche quest'anno per centrare la qualificazione alle Finals di Malaga".

"Un anno fa - dice il presidente della federazione Angelo Binaghi - riportammo la Davis a Bologna convinti che il mix di passione e professionalità messo in campo grazie ad un magnifico lavoro di squadra con Comune, Regione e Federazione internazionale, avrebbero garantito il successo dell'evento. I fatti ci hanno dato ragione e ora siamo pronti a ripetere l'esperienza", David Haggerty, presidente dell'International Tennis Federation, è entusiasta "del Gruppo A delle Davis Cup Finals in programma a Bologna quest'anno, sono attesi incontri davvero entusiasmanti. L'evento dello scorso anno ha incarnato tutto ciò che questa fantastica competizione rappresenta: tifosi appassionati, atmosfere elettriche e giocatori che danno tutto per portare una vittoria al loro paese. Non abbiamo dubbi che l'evento quest'anno regalerà le stesse emozioni, motivo per cui siamo così felici di tornare a Bologna".