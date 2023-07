Carnevali: 'C'è la firma per Frattesi all'Inter'

"È fatta per Frattesi all'Inter, abbiamo firmato poco fa". Lo ha confermato l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, all'uscita dalla sede del club nerazzurro dopo aver chiuso l'operazione.

"Siamo contenti, non è stata una trattativa facile anche perché c'erano diverse società interessate", ha proseguito Carnevali. "Penso che con l'Inter si sia chiusa nel migliore dei modi sia per noi che per il giocatore perché aveva già espresso una preferenza per i nerazzurri. Frattesi è un giovane italiano, ha caratteristiche differenti da altri centrocampisti. Sono convinto che abbiano fatto un ottimo acquisto, è un grande talento. Mulattieri? Non era legato al discorso Frattesi, era una trattativa che avevamo già in corso. È un giovane interessante, in cui crediamo e sarà un buon acquisto per il Sassuolo per la politica che stiamo portando avanti. Ora dovremo andare a ritoccare il centrocampo per sostituire Frattesi. Berardi e la Lazio? Lotito l'ho visto due giorni fa, se ci sono comunicazioni spero me le faccia direttamente e non tramite i giornali", ha concluso.

Agenzia ANSA Inter, ufficiale il rinnovo di Bastoni fino al 2028 - Calcio Prolungato il contratto con il difensore classe 1999 (ANSA)