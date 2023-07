Oggi alle 12.30, in diretta su Dazn, andrà in scena il sorteggio dei calendari per il nuovo campionato, che partirà il prossimo 20 agosto (ma più probabilmente il 19 agosto con i primi anticipi) e si concluderà il 26 maggio 2024. Alla trasmissione, oltre al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e all'ad Luigi De Siervo, prenderanno parte tre Legends della Serie A, Fabio Cannavaro, Luigi Di Biagio e Alessandro Matri.