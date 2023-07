Tennis: Alcaraz ancora n.1 Atp. Sinner 8/o e Musetti 16/o

Carlos Alcaraz, tornato in cima alla calssifica Atp grazie alla vittoria della scorsa settimana ai Queen's, si conferma numero 1 del ranking mondiale davanti al serbo Novak Djokovic. I due, quindi, saranno teste di serie nel torneo di Wimbledon ed eventualmente potranno affrontarsi soltanto in finale.

Per i colori italiani due le presenze: Jannik Sinner che si conferma all'ottavo posto e Lorenzo Musetti che sccende dal quindicesimo al sedicesimo. Per il resto classifica pressoché invariata con l'eccezione dello statunitense Tommy Paul che sale in 15ma posizione grazie alla finale raggiunta a Eastbourne. Francisco Cerundolo, vincitore proprio a Eastbourne, resta in 19ma posizione ma può consolarsi in quanto è il primo tennista argentino ad aver vinto un torneo maggiore sull'erba dal lontano 1985.



Classifica ATP:

1. Carlos Alcaraz (SPA) 7675 punti, 2. Novak Djokovic (SRB) 7595, 3. Daniil Medvedev (RUS) 5890, 4. Casper Ruud (NOR) 4960, 5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4670, 6. Holger Rune (DEN) 4510, 7. Andrey Rublev (RUS) 4255, 8. Jannik Sinner (ITA) 3345, 9. Taylor Fritz (USA) 3310, 10. Frances Tiafoe (USA) 3085, 11. Karen Khachanov (RUS) 3035, 12. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2760, 13. Cameron Norrie (GBR) 2610, 14. Borna Coric (CRO) 2305, 15. Tommy Paul (USA) 2250 (+2), 16. Lorenzo Musetti (ITA) 2210 (-1), 17. Alex De Minaur (AUS) 2115 (-1), 18. Hubert Hurkacz (POL) 2060, 19. Francisco Cerundolo (ARG) 1860, 20. Pablo Carreño (ESP) 1640.