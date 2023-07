F1: a Verstappen la pole della gara sprint del gp d'Austria

Max Verstappen partirà in pole position nella gara sprint del Gp d'Austria. Il campione della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo (1.04.440) nelle qualifiche shootout, che stabiliscono la griglia della minigara in programma nel pomeriggio. Prima fila tutta Red Bull, con il secondo posto di Sergio Perez. Quinto e sesto posto per le Ferrari, rispettivamente con Carlos Sainz e Charles Leclerc.

L'olandese, che aveva già conquistato la pole ieri per la gara di domani, si prende il primo posto in griglia anche per la Sprint Race in programma alle 16.30 sul circuito austriaco. Al suo fianco scatterà il compagno di scuderia Perez, poi la McLaren di Lando Norris, Nico Hulkenberg (Haas). Quinta la Ferrari di Carlos Sainz e sesta quella di Charles Leclerc. settimo tempo per la Aston Martin di Alonso.