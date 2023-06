Giochi Europei: pugilato, bronzi per Irma Testa e Sorrentino

Si chiude con una sconfitta quasi indolore il percorso di Irma Testa e Giordana Sorrentino ai Giochi Europei in Polonia: le due pugili azzurre sono state entrambe sconfitte in semifinale, ma nei giorni scorsi avevano conquistato il pass olimpico per Parigi 2024. La Testa (categoria 57 kg), si è arresa 1-4 contro la bulgara Svetlana Staneva, mentre Sorrentino (nei 50 kg) stata sconfitta per 5-0 dalla turca Buse Naz Cakiroglu.