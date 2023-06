Furto nell'abitazione del centrocampista del Napoli, Zielinski

Un furto è stato compiuto nell'abitazione attualmente in uso al centrocampista del Napoli e della nazionale polacca, Piotr Zielinski, che non era in casa al momento del fatto. Portata via e poi ritrovata l'auto che il polacco aveva parcheggiato davanti all'abitazione. Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire dinamica.

Consisterebbe in alcune borse di marca il bottino del furto. I ladri si erano impossessati anche delle chiavi dell'auto poi ritrovata successivamente. Si tratta di una Mercedes, rintracciata e recuperata dai carabinieri nel comune di Aversa, grazie alla scatola nera installata a bordo.