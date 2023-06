Champions anno zero senza Ronaldo, Messi e Benzema

E' un esilio dorato, ma lontano dal calcio che conta. La Champions League manda in archivio tre dei piuù grandi giocatori della sua lunga storia: Cristiano RONALDO chiude con 140 gol, Leo MESSI con 129, Karim BENZEMA con 90 e non potrà più raggiungere al terzo posto LEWANDOWSKI, che prosegue la sua avventura col Barcellona.

Il portoghese in Arabia saudita guadagna 200 mln all'anno, il francese circa 100 mentre la Pulce dovrebbe prenderne 100, però vivendo in Florida e giocando nell'Inter Miami accanto al suo vecchio compagni di mille battaglie, Sergi BUSQUETS. La nuova Champions sarà orfana anche di altri protagonisti: da KANTE' a ZIYECK, da KOULIBALY a Ruben NEVES in tanti vanno a rimpinguare portafogli già pieni in campionati poco competitivi.

E' un cambio generazionale, un anno zero che però non toglierà lo spettacolo visto che i grandi club stanno gradatamente assestando poderosi colpi di mercato. Ce ne sono gia' due oltre i 100 milioni, altri quattro oltre i 50 e la Premier si riprende la sua leadership.

L'Arsenal, scottato dalla rimonta del Man City, riparte alla carica con due colpi da 200 milioni. Arteta può mettere nel motore due pezzi pregiati: l'oggetto del desiderio Declan RICE che, dopo 6 anni al West Ham, plana dai Gunners per la cifra record di 122 mln per potenziare il centrocampo. Per l'attacco è arrivato il tedesco HAVERTZ, dopo alcune stagione in chiaroscuro nel Chelsea, per 76 mln. Guardiola, dopo il tris di successi in stagione, si 'accontenta' per ora del suo squadrone con super cannoniere HAALAND: è partito una colonna, GUNDOGAN, che è stata prontamente sostituita dall'eccellente KOVACEVIC, preso per 35 mln dal Chelsea. Ma il City sta studiando il solito colpo ad effetto, che dovrebbe portare il difensore GVARDIOL del Lipsia che costa circa 100 mln.

Ad accelerare e' il Newcastle del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, qualificatosi alla Champions, che in meno di due anni ha speso 350 mln. L'ultimo affondo ha scompaginato la serie A visto che ha investito oltre 70 mln per Sandro TONALI, regista del Milan. La quarta partecipante alla Champions, il Manchester United, sta trattando per accaparrarsi Mason MOUNT, operazione complicata, da oltre 60 mln. Le altre big della Premier cercano di risalire la china: il Liverpool di KLOPP affida il centrocampo nelle mani di MAC ALLISTER, arrivato dal Brighton per 42 mln. Il Chelsea, dopo il clamoroso flop e la vendita di molti elementi, ha sostituito Havertz con NKUNKU del Lipsia (65 mln). Il Tottenham ha acquisito per 30 mln KULUSEVSKI e VICARIO, per 45 mln il difensore spagnolo dello Sporting PEDRO PORRO.

Nell'ultimo anno a guida Ancelotti il Real Madrid prosegue la sua politica di ringiovanimento: restano comunque i totem Modric e Kroos ma nel centrocampo e' stato inserito il super talento di Jude BELLINGHAM, arrivato dal Dortmund per 103 mln.

Per sostituire Benzema si è un po' defilato dalla corsa a KANE perchè sta aspettando MBAPPE'. Il francese arriverà nel 2024, ma il Real sta studiando un piano per convincere il Psg, che rischia di perderlo a parametro zero. Il Barcellona, alle prese con problemi seri finanziari, ha inserito per ora Gundogan.

Dopo l'annata deludente, salvata dallo scudetto gettato al vento dal Dortmund, il Bayern si rinforza in ottica Champions: sta per pagare al Napoli la clausola rescissoria di 50 mln di KIM, che farà coppia con De LIGT, e sta per chiudere col Tottenham per Harry KANE per una cifra intorno agli 80 mln. Non male per un giocatore in scadenza tra un anno. Il Dortmund dovrebbe sostituire Bellingham col centrocampista messicano dell'Ajax ALVAREZ.

Il Psg è rimasto stordito dall'annuncio di Mbappe' di non prolungare il contratto. Dopo avere lasciato partire Messi potrebbe perdere anche NEYMAR, tentato dai 200 mln l'anno offerti dall'Arabia. A prescindere dall'addio di Mbappe' i parigini stanno trattando l'acquisto di OSIMHEN che pero' il Napoli vuole sacrificare solo per 150 mln. Per ora il Psg non va oltre i 110, ma la situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane visto che il mercato si sta ufficialmente per aprire solo da sabato.