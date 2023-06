F1: in Austria torna la sprint, Verstappen prenota lo show

La Formula 1 torna in Europa e lo fa con la novità della seconda gara sprint della stagione. Ad accogliere il Circus della velocità sarà il circuito di casa della Red Bull tra le montagne austriache allo Spielberg: un tracciato dove Max Verstappen avrà oltre ai favori del pronostico grazie alla sua super monoposto, anche tutto il tifo orange per lui. A provare a rovinare i piani del campione del mondo ci sarà una Mercedes data in continua crescita ed una Ferrari con altre novità.

Reduce da sei vittorie e due secondi posti in otto gare e da 224 giri trascorsi consecutivamente in testa negli ultimi tre GP e mezzo, Verstappen è pronto per sbarcare in Austria per vendicare la sconfitta patita nel 2022 ad opera di Charles Leclerc, in quella che ad oggi resta l'ultima vittoria ottenuta dalla Ferrari. "Questo è il secondo weekend Sprint della stagione - ha detto il leader del campionato - ed è sempre più frenetico e complesso rispetto ad una gara normale. Anche il meteo sembra un po' imprevedibile - ha messo in guardia l'olandese - quindi sicuramente ci sarà un po' di confusione.

Quella in Austria è la gara di casa per noi e non vedo l'ora di vedere tutto il pubblico. Ci piace sempre tornare qui e sono entusiasta di provare ad aggiungere un altro trofeo alla collezione del team".

Lo Spielberg è il circuito di casa anche per il boss della Mercedes Toto Wolff che si aspetta dei miglioramenti dalle sue vetture dopo i passi in avanti visti in Canada: "Quello in Austria per me è sempre un fine settimana speciale perché è la mia gara di casa e - spiega Wolff - ho dei bei ricordi di questo circuito, sia con il team sia nei miei primi anni di gare, e anche quando lavoravo come istruttore. Qui avremo anche la seconda Sprint della stagione, quindi sarà interessante vedere l'impatto che questo avrà sul weekend, in un circuito più tradizionale. Ora cercheremo di sfruttare il buon momento che abbiamo costruito nelle ultime due gare e - aggiunge Wolff - di continuare la nostra traiettoria positiva con la vettura. Questo è un circuito in cui la W14 dovrebbe avere prestazioni migliori rispetto al Canada, ma non daremo nulla per scontato. Come sempre lavoreremo sodo per massimizzare le nostre prestazioni e ottenere risultati importanti".

Sul fronte Ferrari l'obiettivo è di continuare sulla strada degli sviluppi per tentare di regalare almeno un podio ai tifosi in rosso: dalla gara di Barcellona il Cavallino ha deciso di intervenire in maniera corposa sulla SF-23 e nella giornata dei 100 km del secondo ed ultimo filming day della stagione a Fiorano, Carlos Sainz e Carles Leclerc hanno provato un nuovo fondo vettura. Al Red Bull Ring dovrebbe poi vedersi sulla Rossa anche una differente ala posteriore e una differente gestione del sistema ibrido. "A Spielberg affronteremo il secondo weekend Sprint della stagione - spiega Frédéric Vasseur, Team Principal Ferrari - il che significa che squadre e piloti andranno in qualifica con appena un'ora di prove libere all'attivo. Il nostro principale obiettivo sarà mettere i piloti nelle condizioni di sfruttare al massimo la loro SF-23 come siamo riusciti a fare a Montreal in gara. Vogliamo avere un fine settimana lineare dal venerdì alla domenica: se lo sapremo mettere in atto sono sicuro che porteremo a casa un buon risultato".