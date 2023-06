Euro Under 21: Norvegia batte Italia 1-0, azzurri eliminati

'Italia è stata battuta 1-0 dalla Norvegia nel terzo ed ultimo incontro dell'Europeo di calcio Under 21 del gruppo D. In forza di questo risultato, gli azzurrini sono eliminati: passano ai quarti infatti, oltre alla Francia prima nel girone, la Svizzera in forza del maggior numero dei gol segnati nella classifica avulsa tra elvetici, azzurri e norvegesi, che chiudono tutti a tre punti.

Impresa di Israele che batte 1-0 la Repubblica Ceca e si qualifica ai quarti. Gli israeliani agguantano il secondo posto del gruppo C, alle spalle dell'Inghilterra che batte 2-0 i campioni uscenti della Germania e chiude a punteggio pieno. Delusione per i tedeschi che finiscono ultimi del girone con un solo punto. Ai quarti l'Inghilterra se la vedrà con il Portogallo, mentre Israele affronterà i sorprendenti padroni di casa della Georgia.