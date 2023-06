Il tiro a volo regala all'Italia la medaglia d'oro numero 19 ai Giochi Europei di Cracovia. Raggiunta la finale con il secondo punteggio in qualifica (208 piattelli), la squadra femminile di skeet composta da Martina Bartolomei, Simona Scocchetti e Chiara Di Marziantonio ha battuto per 7-1 la Slovacchia. Nello skeet a squadre maschile, invece, l'Italia chiude con l'argento: Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli sono stati sconfitti per 7-3 dalla Finlandia.