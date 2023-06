Wimbledon: Sinner scioglie le riserve,"in forma e ci sarò"

"Dopo qualche giorno di riposo e consultazione con il mio medico sono felice di condividere con voi che sarò in forma e pronto per Wimbeldon". Jannik Sinner scioglie le riserve e annuncia sui social la partecipazione a Wimbledon.



"Grazie Halle per l'opportunità di giocare la scorsa settimana. Spero di vederti l'anno prossimo. Mai facile ritirarsi, ma in quel momento dovevo fare ciò che era giusto per il mio corpo". aggiunge riferendosi al suo ritiro dal torneo tedesco la scorsa settimana.