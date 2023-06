Euro Under 21: Italia - Norvegia DIRETTA e FOTO

Italia-Norvegia in campo alle 20:45 per l'ultima partita del Gruppo D degli Europei di calcio Under 21. In contemporanea si gioca anche Francia-Svizzera. In classifica la Francia è prima con 6 punti seguita da Italia e Svizzera con 3, ultima la Norvegia con 0 punti. Gli azzurrini sono secondi perchè hanno battuto negli elvetici nello scontro diretto. Nel gruppo C in campo dalle 18 Inghilterra-Germania e Israele-Rep.Ceca

Agenzia ANSA Euro U.21: Georgia, Portogallo, Spagna e Ucraina ai quarti - Calcio Vincono nei gruppi A e B. Fuori Belgio, Olanda, Croazia, Romania (ANSA)

LA VIGILIA



Battere la Norvegia è l'imperativo categorico che risuona nelle orecchie degli azzurri dell'Under 21. Ma vincere la terza partita del girone D non è di per sè garanzia di qualificazione ai quarti dell'Europeo. Nicolato e i suo azzurrini dovranno anche aspettare di conoscere il risultato di Francia-Svizzera, perché classifica alla mano non è da escludere un arrivo a tre con 6 punti. Una vittoria degli elvetici attiverebbe infatti il complicato meccanismo della classifica avulsa, dove tutto è possibile; perfino l'eliminazione azzurra in caso di vittorie rotonde, ma con un solo gol di scarto (dal 3-2 in su). Evocare il "biscotto" cucinato da Danimarca e Svezia in Portogallo, 22 giugno 2004 - un discusso 2-2, con conseguente eliminazione dell'Italia di Trapattoni - non sembra però appartenere alla mentalità calcistica di Paolo Nicolato: pacato, il tecnico, nel sottolineare il danno arbitrale subito con la Francia, tanto quanto lo è tutto il gruppo azzurro nell'ammettere di esser stato graziato ieri contro la Svizzera.

Sconfiggere la Norvegia resta comunque un punto d'onore e Edoardo Bove, affrontando il Bodo Glimt con la Roma, ha imparato che sono avversari da non sottovalutare: "E' una squadra molto ostica e l'ha dimostrato nelle due partite già giocate. Possono metterci in difficoltà, ma se noi facciamo tutto quello che ci viene richiesto con la mentalità giusta credo che faremo una grandissima partita". Bove è tornato sui due fali commessi contro la Svizzera e non sanzionati dall'arbitro, in particolare il secondo. "L'ho rivisto e si può definire 'step on foot' "(un pestone, ndr.), ha ammesso sorridendo. "Senza Var certe decisioni vengono prese ln base a ciò che si vede dal campo - ha proseguito il centrocampista - Poi, con le riprese, si ha tutta un'altra prospettiva. La tecnologia non c'è per noi come non c'è per gli altri". Dopo la Francia Nicolato aveva invocato un risarcimento del dio del calcio ed è stato accontentato.

Con la Svizzera "nel primo tempo abbiamo giocato una grandissima partita e potevamo fare anche più di tre gol. Nella ripresa siamo rientrati male, a questi livelli non puoi permetterti cali di tensione. Abbiamo preso gol subito - si è rammaricato Bove - e dopo il secondo c'è stato un momento in cui abbiamo perso sicurezza. Vittoria data per fatta? No, è stato piuttosto un problema di approccio. Poi siamo riusciti a tornare in partita ed a soffrire tutti insieme, da grande gruppo". Questa sofferenza "io la analizzo come un punto di forza, perché non era scontato rimettersi in carreggiata dopo quell'inizio di secondo tempo".